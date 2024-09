Cannavaro: «Partita folle, ho un gruppo fantastico»

Sull'orlo del baratro la Pro Vercelli reagisce e festeggia tre punti d'oro contro il Lecco. Mister Paolo Cannavaro analizza il successo: "Abbiamo interrotto la serie di sconfitte nella maniera più folle. E' stata una partita intensa, divertente e spettacolare. Sono soddisfatto del successo e della maniera con la quale è arrivata. Di fronte avevamo una squadra decisamente forte. Per questo avevo chiesto alla squadra di non lasciarli ragionare troppo; abbiamo forzato di più il possesso di palla per avere maggior sicurezza. Siamo stati meno frettolosi e più pazienti nel controllo del match. Insomma abbiamo giocato la gara che avevamo studiato. Anche, anche sul 2-0 per il Lecco, mi sembra avessimo il controllo. Credo che ogni allenatore vorrebbe sempre vedere questo tipo di partita da parte della propria squadra".

Sullo 0-2 e con il fardello di quattro sconfitte cos'è scattato nella squadra? "Probabilmente l'uno-due dei blu-azzurri ci ha dato quella scossa che attendevamo. A fine primo tempo ho detto ai ragazzi di provare a vincere, ma sempre con equilibrio, qualità fondamentale nel calcio come quella di essere "cinici" nei momenti chiave. Probabilmente stiamo imparando a gestire e assorbire ogni tipo di situazione: un po' come un bambino che dopo diverse cadute impara a restare in equilibrio e, se cade, è attrezzato a non sentire dolore. Con il Lecco è successo questo: nel calcio ci può stare di passare in svantaggio e non significa automaticamente perdere. Sicuramente in alcune precedenti gare non si è vista la vera Pro; in alcune occasioni ci siamo pianti un po' addosso. Quella squadra che, da quando abbiamo iniziato a metà luglio, non ha mai lesinato l'impegno e il sacrificio. Ci siamo lasciati alle spalle un momento difficile, ma ce ne attendono altri, ma questo gruppo, con i tanti giovani e qualche calciatore più esperto può regalare ancora soddisfazioni. Ho un gruppo straordinario: anche chi non gioca negli allenamenti dà il massimo per crearmi difficoltà nelle scelte. Con il Lecco mi piace sottolineare le prestazioni di Vigiani e Bunino la cui assenza si era fatta sentire".