Cameri piange il piccolo Andrè Pietro Quartararo: muore a soli 6 anni dopo un malore a scuola

Cameri è in lutto per la morte del piccolo Andrè Pietro Quartararo. Il bambino, che avrebbe compiuto 7 anni a dicembre, ha avuto un malore a scuola nel primo pomeriggio di venerdì 27 settembre ed è stato subito trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Novara. Vista la gravità della situazione, è stato poi trasferito in elicottero all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove era già in cura per problemi cardiaci. Purtroppo, durante il volo, il piccolo non ce l'ha fatta.