Per Allevi si prepara un Teatro Civico sold out: novembre di grandi concerti a Vercelli

Teatro Civico pressoché sold out per il concerto "Solo piano. Tour 2025" che Giovanni Allevi terrà a Vercelli domenica 10 novembre alle 17.

Nella mattinata di sabato, in poche, ore, sono stati venduti circa 500 biglietti e, lunedì, la platea è andata totalmente esaurita mentre restano un pugno di posti, più o meno un trentina, tra galleria e nei palchi.

«E' una grande soddisfazione constatare la risposta del pubblico a queste proposte culturali - commenta soddisfatto il vice sindaco, Mimmo Sabatino -. Ancora una volta il grande lavoro fatto dietro le quinte per organizzare questo evento è stato premiato dalla risposta del pubblico».

Il novembre vercellese si caratterizzerà dunque per due grandi concerti e dieci giorni con artisti di calibro internazionale: Allevi il 10 e Ligabue il 19 (anche i biglietti per il rocker, ovviamente, erano stati acquistati in un batter d'occhio).