Cigliano. Gran festa per la Pro Loco che compie trent’anni

Cigliano. La Pro Loco compie trent’anni, un traguardo che nasce da lontano, ovvero dal Comitato Unico Manifestazioni Ciglianesi.

La serata di ieri è stata speciale, il paese si è stretto intorno alla sua associazione guardando al passato e pensando al futuro. Sul palco del Palatenda il presidente Enzo Autino ha ricordato le tappe della gemmazione dal Comitato Unico alla Pro Loco. Un passo compiuto insieme ai fondatori storici: Tullio Chiolerio, Michele Pasteris, Ivo Bobba, Carlo Arborio, Pierfranco Monti, Melchiorre Prato, Gianni Vigliano, Angelo Franceschi, Roberto Rigazio e tanti altri.

Generazioni che si sono alternate nel realizzare gli eventi, con particolare attenzione alla Sagra di Sant’Emiliano. Da parte del presidente i ringraziamenti sono andati alle amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo, alla Vapc ed a tutti coloro che si sono adoperati per rendere viva la Pro Loco. Per festeggiare l’anniversario sono saliti sul palco i componenti dell’attuale gruppo, insieme ai soci emeriti Lello Regis, e Franco Autino. Il sindaco Giorgio Testore ha consegnato una targa ricordo facendo, oltre ai complimenti per il lungo e brillante cammino sin qui percorso, una richiesta per ripristinare il carnevale ciglianese. Calorosamente accolta dall’intero staff della Pro Loco.