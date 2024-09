Stroppiana in lutto per Laurenzio Ranghino, morto a 68 anni dopo un tremendo schianto

E' tornato percorribile solo in tarda serata il tratto della provinciale per Casale teatro del drammatico incidente in cui ha perso la vita lo stroppianese Laurenzio Ranghino, 68 anni.

I carabinieri hanno lavorato a lungo per effettuare tutti i rilievi relativi all'incidente che ha coinvolto due vetture e causato anche il ferimento di due persone. Tremendo l'impatto tra le vetture, che hanno terminato la propria corsa, distrutte, una nel campo adiacente la provinciale e un'altra a bordo strada.

All'arrivo le squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Vercelli e di Alessandria hanno dovuto estrarre i tre occupanti dalle lamiere per poi affidarli alle cure del 118. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso ma per lo stroppianese, purtroppo, non c'era più niente da fare. Ranghino era un uomo conosciuto e benvoluto nel suo paese e la notizia dell'incidente ha causato un vasto cordoglio tra quanti lo avevano conosciuto.