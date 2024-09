Cercatore di funghi muore in Valsesia

Un uomo di 65 anni residente a Caltignaga, nel vicino novarese, è morto dopo essere scivolato lungo un pendio impervio in Val Sermenza, nei boschi di Fervento. A recuperare la salma dello sfortunato escursionista sono stati nella tarda serata di venerdì le squadre dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori, mobilitate dopo la segnalazione che l'uomo non aveva fatto rientro a casa.

A comporre il team di soccorritori personale dei Vigili del Fuoco esperto in tecniche di soccorso alpino e speleologico, dalla Guardia di Finanza del Soccorso Alpino di Alagna con due unità cinofile, dal Soccorso Alpino della Val Sermenza e, in supporto, da personale dell'unità di Comando locale esperto in topografia applicata al soccorso), due unità cinofile dei Vigili del fuoco di Aosta, due Unità cinofile dei Vigili del Fuoco della Direzione Regionale Piemonte, una squadra di pilotaggio droni dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco di Piemonte e Lombardia, e con le prime luci dell'alba di sabato, anche un elicottero Drago 166 del Reparto volo di Malpensa e un elicottero Volpe 502 della Guardia di Finanza.

Dopo aver concentrato le ricerche nella zona di Fervento, Alpe Selletto, Solivo, Palancato, Piaggiogna, battendo i boschi palmo a palmo, la salma del 65 è stata poi individuata in una zona impervia, recuperata e portata a valle.