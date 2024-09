Minibasket, al via la stagione dei Bugs: otto squadre ai nastri di partenza

Otto squadre di minibasket, la conferma di tutti gli istruttori dello scorso anno, e l’inserimento a pieno regime di forze di recente formazione, che saranno centro dello sviluppo per i prossimi anni.

La stagione dei Bugs è alle porte dopo un'estate in cui la società non si è mai fermata.

Dopo la massiccia partecipazione alla bella vacanza sportiva al Valsesia Camp, ove i camperini vercellesi sono stati assoluti protagonisti con oltre 60 adesioni in quel di Piode e Scopello, con lunedì 16 settembre i mini-cestisti faranno il ritorno in palestra.

Lo staff si è riunito per cominciare a lavorare su tutti i progetti in corso e sugli sviluppi futuri del centro: progetti scuola, pianificazione gruppi, collaborazioni con Coni e Fip, programmazione tornei e campionati.

Continua la collaborazione con le due società, maschile e femminile, che si occupano di continuare l’attività di pallacanestro nel settore giovanile e in ambito senior. Pallacanestro Femminile Vercelli e Vercelli Rices cominceranno il percorso giovanile con le due nuove under 13 (nati/e 2012), ovvero i due gruppi Esordienti (maschile e femminile) in uscita dai Bugs. Il gruppo U13 femminile continuerà sotto la guida esperta di Luca Colombi, già istruttore del gruppo, che traghetterà le ragazze nel mondo della pallacanestro giovanile.

Ecco allora che agli esperti Stefano Gherzi, Luca Colombi, Sara Allara, Giacomo Mattea e Giorgio Lobascio, si affianca per un lieto ritorno in palestra l’istruttore Fabrizio Valentini, che negli ultimi anni aveva lavorato dietro le quinte, e si riconfermano le nostre giovani istruttrici: Antea Manzi, Ariane Lowe, Carol Ansu, Camilla Liberali ed Emanuela Gentilini, preparate e pronte a giocare con entusiasmo e creatività sul parquet.

Irene De Angelis e Simone Caridi quest’anno non saranno coinvolti direttamente sui gruppi, ma daranno una mano come sempre nei weekend sugli impegni di gara.

Il sodalizio di Stefano Gherzi, sotto il coordinamento di Luca Colombi, propone allenamenti suddivisi per età e per ogni categoria. Nel seguito gli orari dei corsi, che anche quest’anno copriranno tutte le annate maschili e femminili dai 5 ai 12 anni:

PULCINI/PAPERINE, NATI/E 2018-2019: martedì e giovedì 18.15-19.15, palestra scuola elementare Rodari;

SCOIATTOLI/LIBELLULE, NATI/E 2017: lunedì e venerdì 16.45-18.15 palestra scuola elementare Rodari;

SCOIATTOLI/LIBELLULE, NATI/E 2016: lunedì 18.15-19.45 palestra scuola elementare Rodari, giovedì 17-18.30 palestra Magistrali;

AQUILOTTI, NATI 2015: lunedì 18.30-20 palestra Magistrali, venerdì 18.15-19.45 palestra scuola elementare Rodari;

AQUILOTTI, NATI 2014: lunedì 17-130 palestra Magistrali (solo gruppo maschile), martedì 17-18.30 palestra scuola elementare Gozzano (solo gruppo femminile), giovedì 18.30-20 palestra Magistrali (gruppo unito);

ESORDIENTI MASCHILI, NATI 2013: lunedì 17-18.30 palestra scuola elementare Gozzano, mercoledì 17-18.30 pala Piacco, venerdì 17-18.30 palestra Magistrali;

ESORDIENTI FEMMINILI, NATE 2013: martedì 17-18.30 palestra scuola elementare Gozzano, giovedì 18.30-20 palestra Lanino, venerdì 18.30-20 palestra Magistrali.

La data di inizio dei corsi è fissata per lunedì 16 settembre.

Nel corso delle prime settimane di allenamenti sono previsti open day per completare i posti disponibili ai corsi.

«L’invito alle famiglie è di accompagnare i propri figli/e per far provar il meraviglioso gioco-sport del minibasket, con un ciclo di 4 lezioni completamente gratuite.

Potrete incontrare gli amici Bugs anche alla festa dello Sport, che si terrà per le vie del centro storico cittadino domenica 22 settembre», spiegano dalla società.

Nel frattempo, per qualsiasi informazione circa l’attività e i corsi mini basket è possibile telefonare a Stefano Gherzi 346.5847510, Luca Colombi 349.7241599 o scrivere al sito vercellibugs@libero.it.