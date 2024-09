Incidente mortale, nel tardo pomeriggio di domenica, a Stroppiana.

Nello scontro tra due vetture, una persona ha perso la vita, due sono rimaste ferite: al momento l'identità della vittima non è ancora nota mentre si si che i feriti, soccorso dal personale del 118, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Sul posto le forze dell'ordine e soccorritori sono al lavoro.

(notizia in aggiornamento)