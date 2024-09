Piemonte dal Vivo, al Civico una stagione di sorprese e grandi nomi

Il Teatro Civico di Vercelli in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo è pronto ad inaugurare la nuova stagione teatrale 2024-2025, con l'apertura delle vendite degli abbonamenti a partire dal 9 settembre 2024. La stagione prevede un calendario ricco di spettacoli con interpreti e produzioni di rilievo nazionale, confermando ancora una volta l’importanza del Teatro Civico come centro di cultura e arte per la città di Vercelli.

La stagione prende il via con una data fuori abbonamento il 23 ottobre, con Luca Bizzarri che porta in scena "Nonhannounamico", uno spettacolo scritto insieme a Ugo Ripamonti, tratto dall'omonimo podcast di Chora Media. Un monologo brillante e pungente che riflette sui temi più attuali con l'ironia tipica dell’autore.

Il 5 novembre 2024 inizia ufficialmente la stagione in abbonamento con "Il Giardino dei Ciliegi" di Anton Čechov, diretto da Leonardo Lidi. Una produzione di grande prestigio che vede la collaborazione tra il Teatro Stabile dell’Umbria e il Teatro Nazionale di Torino.

Questo appuntamento, insieme and altri quattro spettacoli (I ragazzi irresistibili, Scene da un matrimonio, L’anatra all’arancia, Boston Marriage) rientra nel progetto “Teatro No Limits” che, a partire dallo scorso anno, si impegna per rendere il teatro sempre più inclusivo ed accessibile portando l’audiodescrizione in teatro e rendendo tangibili – innanzitutto al pubblico non vedente e ipovedente - i particolari silenziosi della messa in scena: costumi, luci, scenografie, movimenti degli attori. “Teatro no limits” è promosso e realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con l’Associazione Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, con il Dipartimento Interpretazione e Traduzione – DIT - Università di Bologna Campus di Forlì e con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale del Piemonte ETS.

Il 20 novembre 2024, Lino Musella interpreta e dirige "Tavola Tavola, Chiodo Chiodo…", uno spettacolo che rende omaggio a Eduardo De Filippo, attraverso appunti, articoli e carteggi del grande maestro. Le musiche dal vivo di Marco Vidino arricchiscono questa rappresentazione che celebra la grande tradizione del teatro napoletano.

Il 28 novembre 2024 è la volta della danza con "Les Nuits Barbares", una coreografia potente firmata da Hervé Koubi. I danzatori internazionali, provenienti dall'area del Mediterraneo, esprimono attraverso il movimento un dialogo interculturale, accompagnati dalle musiche di Mozart, Fauré e Wagner, oltre a suggestivi arrangiamenti contemporanei di Maxime Bodson, appuntamento nell’ambito di We Speak Dance rassegna diffusa di danza ideata da Piemonte dal Vivo.

Il 6 dicembre 2024, il palco del Teatro Civico ospita "I Ragazzi Irresistibili" di Neil Simon, con la regia di Massimo Popolizio. Umberto Orsini e Franco Branciaroli interpretano due vecchi amici attori, in una commedia ironica e toccante sulle difficoltà della vecchiaia e i ricordi di una vita sul palcoscenico.

Segue, il 12 dicembre 2024, "Aspettando Re Lear", un’intensa rivisitazione dell’opera shakespeariana firmata da Tommaso Mattei, con Alessandro Preziosi nel ruolo principale, affronta i temi universali del potere, della pazzia e del tradimento, rinnovando il mito di Re Lear in chiave moderna.

Il nuovo anno si apre il 10 gennaio 2025 con "Scene da un Matrimonio", il celebre dramma di Ingmar Bergman, qui adattato per il teatro da Alessandro D'Alatri e diretto da Raphael Tobia Vogel.

Il 27 febbraio 2025, l'attrice Ambra Angiolini interpreta il ruolo di “Oliva Denaro”, protagonista del romanzo di Viola Ardone. La storia, ambientata nella Sicilia degli anni '60, affronta il tema del riscatto femminile con una potente denuncia sociale.

Il 3 marzo 2025 arriva sul palco "L’Anatra all’Arancia", commedia brillante interpretata da Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, lo spettacolo porta in scena un mix di situazioni esilaranti e colpi di scena tipici della commedia degli equivoci. Il 28 marzo 2025, Neri Marcorè rende omaggio a Fabrizio De Andrè con "La Buona Novella". Accompagnato da un gruppo di straordinari musicisti, Marcorè rievoca le atmosfere e le tematiche poetiche del celebre cantautore genovese, in un emozionante spettacolo che unisce teatro e musica.

Infine, il 16 aprile 2025, la stagione si conclude con "Boston Marriage", commedia brillante di David Mamet con Maria Paiato e Mariangela Granelli protagoniste di questo raffinato ritratto delle relazioni umane, in una trama che esplora con ironia i rapporti di potere e le dinamiche affettive in un contesto vittoriano.

«Siamo entusiasti di rinnovare la nostra collaborazione con il Comune di Vercelli per la stagione 24-25 del Teatro Civico. Piemonte dal Vivo svolge un ruolo strategico nel dialogo con i territori, progettando e costruendo insieme l'offerta culturale per valorizzare le peculiarità di ciascun centro. La qualità delle produzioni e la partecipazione di artisti di rilievo nazionale, in programma nella prossima stagione, sottolineano il nostro impegno nel promuovere il teatro come spazio privilegiato per l'espressione artistica e l'inclusione culturale» dichiara Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo.

Collaborazioni con il Fai e Abbonamento Musei

Tutte le stagioni comunali 2024-25, organizzate in collaborazione con Piemonte dal Vivo, confermano ed estendono il sistema di relazioni con altri enti per ampliare e favorire l’offerta culturale destinata al pubblico dei suoi teatri. Agli iscritti FAI e ai tesserati dell’ABBONAMENTO MUSEI è garantito il biglietto ridotto per gli spettacoli delle stagioni organizzate da Piemonte dal Vivo.

Informazioni e acquisti

Sarà possibile per gli abbonati della stagione 23-24 confermare gli abbonamenti a partire dal 9 settembre 2024 presso la biglietteria del Teatro Civico di Vercelli o sul sito ufficiale. Per l’acquisto di nuovi abbonamenti sarà necessario attendere il 24 settembre. I Carnet a 5 spettacoli saranno in vendita dal 1° al 23 ottobre. I biglietti singoli di tutti gli spettacoli (in abbonamento e fuori abbonamento) saranno in vendita dal 7 ottobre.