Conto alla rovescia per «Luva»: Gattinara celebra il suo vino

E' tutto pronto per l’edizione 2024 di Luva® 2024. Il taglio del nastro è fissato per le 18.30 di venerdì 6 settembre con la tradizionale sfilata e con la partecipazione degli sbandieratori di Asti.

«Luva®, promossa da Comune e Pro Loco, è un evento unico nel suo genere, è molto più di una semplice sagra: è una celebrazione della cultura, delle tradizioni e dell'eccellenza enogastronomica di Gattinara e del territorio. Ogni anno, migliaia di visitatori accorrono da ogni parte d'Italia e d'Europa per immergersi nell'atmosfera unica di questa manifestazione, che esalta il re dei vini rossi piemontesi: il Gattinara Docg», si legge in una nota del Comune.

Un programma ricco di eventi: tre giorni intensi, ricchi di appuntamenti per tutti i gusti. Un'occasione unica per assaporare il Gattinara Docg nelle sue diverse sfumature, accompagnato da prelibatezze locali; musica dal vivo, spettacoli teatrali e performance artistiche animeranno le vie del centro storico e ancora i mercatini degli hobbisti e dell’artigianato, tra le bancarelle sarà possibile trovare prodotti artigianali, specialità enogastronomiche e tante altre sorprese.

Numerosi i chioschi e le taverne realizzate per l’occasione, espressione di Associazioni e di sodalizi consolidati, ognuno con un proprio menu in grado di soddisfare ogni palato dove i piatti tipici della tradizione locale saranno protagonisti.

Anche questa edizione manterrà la stessa formula vincente degli anni precedenti,

Variegata l’offerta d’intrattenimento per tutte le età con un’attenzione particolare a bambini e famiglie con il “Family Circus” in piazza Paolotti: uno spettacolo a tema circense con numeri di giocoleria, equilibrismo sui rulli oscillanti, equilibrismo sui monocicli, clownerie, gag comiche e acrobazie aeree. E ancora, in corso Vercelli i giochi gonfiabili e il “battesimo della sella”, mentre in corso Garibaldi e piazza Paolotti giostre per grandi e piccini e i giochi di una volta.

Come sempre numerosi gli appuntamenti musicali sia nelle postazioni fisse allestite nei corsi (cover band, dj, ecc.) sia per le numerose band itineranti che si alternano nelle tre giornate e che animano la festa e quest’anno, nella giornata di domenica 8 settembre anche la Fanfara dei Bersaglieri di Biella. Come ogni edizione non mancano le mostre d’arte e la masterclass riso&Vino promossa da Enoteca Regionale e Coverfop in Villa Paolotti.