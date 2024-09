A26, settimana di cantieri e chiusure. Interessato anche il tratto vercellese

Anche per la settimana del 2 settembre sono attivi, sull’autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, diversi cantieri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità.

Cinque i cantieri di corsia unica permanente:

Nel tratto compreso tra Romagnano Sesia e Borgomanero in direzione Gravellona Toce tra le pkm 146+800 e pkm 151+000, in modalità permanente, a partire da venerdì 6 settembre.

Nel tratto compreso tra Borgomanero e Romagnano Sesia in direzione Genova tra le pkm 151+200 e pkm 147+000 in modalità permanente a partire da venerdì 6 settembre.

Nel tratto compreso tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona Toce tra le pkm 175+400 e pkm 179+400, da lunedì 2 a venerdì 6 settembre.

Nel tratto compreso tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona Toce ta le pkm 181+600 e pkm 189+400, da lunedì 2 a venerdì 6 settembre.

Nel tratto compreso tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova tra le pkm 189+500 e pkm 181+600, da lunedì 2 a venerdì 6 settembre.

Per quanto riguarda i cantieri di deviazione di carreggiata, nel tratto compreso tra Vercelli est e l’allacciamento A26/D36 in direzione Genova tra le pkm 111+250 e 108+800 in modalità permanente da lunedì 26 agosto.

Quattro, invece, i cantieri di chiusura in orario notturno:

Chiusura del nodo da A4 (provenienza Torino) in direzione A26 dalle 22 alle 6 nella notte di lunedì 2 settembre. È possibile uscire alla stazione di Biandrate.

Allacciamento A26/D36 – Vercelli est in direzione Gravellona Toce dalle 22 alle 4 nelle notti di martedì 3 e giovedì 5 settembre. È possibile uscire alla stazione di Vercelli ovest e rientrare a Vercelli est.

Vercelli est – allacciamento A26/D36 in direzione Genova dalle 23 alle 5 nella notte di mercoledì 4 settembre. Uscita obbligatoria a Vercelli est e possibile rientro a Vercelli ovest.

Romagnano Sesia/Ghemme – Borgomanero in direzione Gravellona Toce dalle 22 alle 6 nella notte di venerdì 6 agosto. Uscita consigliata a Castelletto Ticino e possibile rientro ad Arona.