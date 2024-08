Massi sulla carreggiata, intervengono i Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco, poco dopo le 5 di mercoledì mattina, per una caduta di massi sulla Sp 9 a Cravagliana. La squadra del distaccamento di Varallo ha trovato alcuni massi che invadevano la strada, occupandosi della messa in sicurezza del tratto interessato. Sul posto anche il responsabile della Provincia, la pattuglia dei Carabinieri per garantire temporaneamente la viabilità.