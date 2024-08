Trascorri un Ferragosto speciale tra Mantova e Le Grazie con i Madonnari che dipingono la Divina Commedia

Se stai cercando una destinazione unica per trascorrere il Ferragosto, Mantova e il borgo di Grazie di Curtatone sono la scelta perfetta. Dal 14 al 18 agosto, il borgo, riconosciuto come uno dei “Borghi più belli d’Italia”, ospiterà una speciale edizione della Fiera delle Grazie. Questo evento, imperdibile per il 2024, celebra il cinquantesimo Incontro Nazionale dei Madonnari, un'occasione unica per immergersi nell'arte e nella cultura italiana.

Ben 135 gli artisti del gessetto (una quarantina dall’estero), che trasformeranno il Sagrato del Santuario in un museo a cielo aperto. Per la prima volta in assoluto verranno proposte opere ispirate alla Divina Commedia di Dante Alighieri. Un progetto e di grande valore artistico, che ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Cultura e che vede la collaborazione della Società Dante Alighieri.

La presenza di Mantova nella Divina Commedia è cruciale. Oltre all’ovvia importanza rivestita da Virgilio (autore di riferimento di tutto il poema e guida nelle prime due cantiche), va ricordato Sordello di Goito, non uno dei tanti personaggi, ma una vera e propria guida suppletiva per tre canti del Purgatorio. Inoltre il canto XX dell’Inferno parla di Manto, la maga leggendaria fondatrice di Mantova. Alla vicenda riguardante la fondazione della città, Dante dedica la più lunga digressione attribuita a Virgilio.

I madonnari inizieranno a lavorare già nella mattina del 14 agosto e non dal pomeriggio (di solito si cominciava dopo la benedizione, alle 18.30). Una scelta dovuta alla particolare difficoltà dei soggetti, che ripercorreranno il viaggio di Dante tra Inferno, Purgatorio e Paradiso. Il progetto legherà idealmente proprio il percorso dei pellegrini, che ogni anno arrivano nel borgo di Grazie a quello del Poeta. Il piazzale verrà suddiviso in tre settori, uno per ogni cantica. A sua volta, ogni cantica sarà ripartita in piazzole, su cui verranno rappresentati 135 temi e situazioni selezionati. Si farà in tre anche il concorso, che avrà altrettante giurie distinte per ogni cantica.

Il progetto legato a Dante ha già visto diversi eventi preparatori, con le scuole e gli studenti mantovani protagonisti. Oltre al concorso dei madonnari, la Fiera delle Grazie offre un programma ricco di eventi che include mercati, un lunapark e numerose manifestazioni organizzate dal Comune. Non mancheranno, ovviamente, le delizie culinarie della tradizione mantovana, tra cui il famoso panino col cotechino, perfetto per ricaricare le energie tra una visita e l’altra. E per un’esperienza completa, accompagna il panino con il cotechino con un bicchiere di Lambrusco, tipico vino rosso frizzante di queste zone.

Trascorrere il Ferragosto a Mantova e alle Grazie di Curtatone significa immergersi in un’atmosfera unica, dove arte, storia e tradizione si fondono in un’esperienza indimenticabile. Non perdete l’occasione di partecipare a questa edizione speciale della Fiera delle Grazie, che promette di essere l’evento dell’anno e un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della cultura e della bellezza.

Link Comune di Curtatone

https://www.curtatone.it/index.php/home-fiera-delle-grazie

Link pagina Facebook Antichissima Fiera delle Grazie https://www.facebook.com/AntichissimaFieraDelleGrazie/?locale=it_IT