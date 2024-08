Castel Rocchero: tutto esaurito per il viaggio gastronomico tra musica e sapori con gli Chef Alessio e Giovanna dell’Enosteria Semi di Vino di Ricaldone

La Cantina La Torre di Castel Rocchero in provincia di Asti ha regalato ancora una volta un'esperienza magica e coinvolgente, che ha saputo unire sapientemente musica, gastronomia e vini pregiati in un connubio unico e indimenticabile. L’ultimo incontro, un tributo speciale a Fabrizio De André, ha visto protagonista il bravo cantante Christian Gullone, che ha interpretato alcune delle canzoni più celebri del cantautore genovese. La magia della serata è stata ulteriormente amplificata dalla location incantevole della vigna della Cantina La Torre, dove i filari ed il crepuscolo regalano una luce dorata e romantica.

La musica di Fabrizio De André ha creato un'atmosfera suggestiva e coinvolgente, che ha rapito tutti i presenti in un vortice di emozioni. Christian Gullone ha saputo esaltare l'essenza delle canzoni del grande cantautore, regalando interpretazioni vibranti e intense che hanno commosso il pubblico. Claudio Porchia, con i suoi brillanti racconti ha saputo trasportare gli ospiti in un viaggio attraverso la gastronomia e la musica, collegando in modo magico le note delle canzoni alle prelibatezze servite a tavola.

Gli chef Alessio e Giovanna hanno dimostrato grande maestria nel creare un menù degno di accompagnare le suggestioni musicali di De André, regalando sapori originali e ricercati che si sono armonizzati perfettamente con i vini della cantina.

La serata è iniziata con deliziose Acciughe fritte servite con una giardiniera fatta in casa, un riferimento alla canzone "Le acciughe fanno pallone".

Si è proseguito con la prelibatezza delle Lasagne ai quattro tocchi, ispirato alla canzone Creuza de ma,

e la tradizionale Cima alla Genovese, cui il cantautore genovese ha dedicato una intera canzone.

Infine, per chiudere in dolcezza, sono state servite le Rose di sfoglia con pesca e marmellata di Rosa, un dessert ispirato alla canzone Bocca di Rosa e che ha incantato con la sua eleganza e delicatezza.

In questa cornice incantata, il sommelier Edoardo Cavallotto ha saputo guidare gli ospiti in un viaggio enologico attraverso le eccellenze della Cantina La Torre, completando l'esperienza sensoriale con una selezione di vini pregiati che hanno saputo esaltare i sapori dei piatti e elevare l'emozione della serata.

La serata è stata un vero connubio di arte, gusto e emozione. Grazie alla magistrale performance di Christian Gullone, ai racconti avvincenti di Claudio Porchia, alla maestria culinaria di Alessio e Giovanna e all’esperto sommelier Edoardo Cavallotto.

La Cantina La Torre continua così a confermarsi come un luogo magico e suggestivo, capace di regalare momenti indimenticabili in cui la musica, la gastronomia e il vino si fondono armoniosamente per creare una vera e propria magia.