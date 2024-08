«Dal 2023 aspettiamo l'autoscala: il territorio va tutelato». Unione Montana al fianco dei Vigili del Fuoco

È stata sottoscritta dal presidente dell’Unione Montana Valsesia e da tutti i sindaci del territorio la richiesta urgente affinché venga assegnata un’autoscala o una piattaforma aerea di soccorso al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Varallo Sesia.

«E’ dal 2019 che questa particolare attrezzatura era stata destinata dal Comando di Vercelli al distaccamento di Varallo ma, poiché c’è carenza di questi mezzi, l’autoscala non è mai arrivata – spiega il presidente Francesco Pietrasanta – venerdì 5 luglio, insieme al sindaco e vicesindaco di Varallo, ho quindi partecipato al sit-in davanti al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Roccapietra, organizzato nell’ambito dello sciopero regionale indetto dal sindacato di base USB, per sottolineare questa mancanza che crea non pochi problemi a tutto il nostro territorio: se a Varallo e in tutti i Comuni a monte dovesse verificarsi un incendio, o un altro genere di problema che richieda di intervenire dal secondo piano in su – sottolinea il presidente – i Vigili del Fuoco devono arrivare da altre sedi (ad almeno un’ora di distanza) perché quelli di Varallo non sono opportunamente attrezzati».

Il sindacato ha spiegato che nel 2023 tale attrezzatura era stata preassegnata a questo territorio, ma poi era stata dirottata in altre aree: una intollerabile mancanza di rispetto per questa area montana, oggi inserita nella strategia nazionale a sostegno delle aree interne.

Per questo, oltre a partecipare al sit-in, gli amministratori pubblici valsesiani hanno predisposto una lettera indirizzata alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte, e per conoscenza al Segretario Generale della Presidenza della Repubblica ed alle altre autorità nazionali responsabili dei Vigili del Fuoco, oltre che al Comando Provinciale di Vercelli: «Non è più tempo di attendere pazientemente – dice Pietrasanta – vogliamo che il nostro territorio goda della stessa considerazione di tutti gli altri territori italiani e sia dotato delle strumentazioni necessarie ad intervenire quando si verificano situazioni di pericolo: siamo seriamente preoccupati e chiediamo di assegnare urgentemente al distaccamento di Varallo del Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli un’autoscala o una piattaforma aerea, e vogliamo sapere con precisione quando ci verrà assegnata».

In calce alla lettera, la firma del Presidente dell’UMV Francesco Pietrasanta e quelle dei sindaci di Alagna, Alto Sermenza, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Carcoforo, Cellio con Breia, Cervatto Civiasco, Cravagliana, Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quaona, Rassa, Rimella, Rossa, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo e Vocca.