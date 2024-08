«Bando Piccoli Comuni: Cigliano è in graduatoria ma il progetto non è finanziato»

Riceviamo e pubblichiamo.

Alla luce di alcune pubblicazioni apparse sui social ad opera di un consigliere di minoranza per quanto attiene i fondi assegnati a questo Comune a fronte del “Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”, a cui la passata amministrazione aveva partecipato e che riguarda i lavori di “riqualificazione del centro storico di Cigliano mediante interventi di aumento della resilienza del rischio idraulico del territorio e di miglioramento della qualità del decoro urbano”, riteniamo opportuno, per trasparenza e chiarezza, e soprattutto per evitare fraintendimenti, illustrare la situazione nella sua globalità ed interezza. Ciò per evitare che un resoconto dei fatti solo parziale possa risultare fuorviante per i cittadini.

Sono pervenute e sono state valutate dalla Commissione preposta 2.638 domande riferite a 3.359 Comuni, di cui 2.261 comuni singoli. I progetti che sono stati ritenuti meritevoli di finanziamento risultano essere 1.179, per un fabbisogno complessivo di circa 842 milioni di euro; i progetti immediatamente finanziabili in base alle risorse disponibili presso il Ministero dell’Interno ammontano a poco meno di 172 milioni di euro, per un totale di 144 progetti immediatamente finanziabili. Il Comune di Cigliano, in questa graduatoria allegata al DPCM 2 Agosto 2024, è al 198esimo posto e, pertanto, pur trattandosi di un progetto approvato, lo stesso al momento non è stato finanziato.

La graduatoria rimane in vigore per tre anni, ma a oggi non vi è alcuna certezza che ulteriori risorse finanziare vengano impegnate su tale Bando. Quindi invitiamo, soprattutto chi riveste una funzione pubblica, a fornire ai cittadini informazioni complete e corrette.

Rimane altresì inalterata la nostra scelta di spostare avanti negli anni tale opera, perché questa Amministrazione ha sempre convintamente sostenuto che le priorità per il Comune di Cigliano siano ben altre, e che i denari dei ciglianesi vadano spesi con coscienza e buon senso e, soprattutto, in modo proficuo per il paese. Sarà infine cura di questa amministrazione valutare attentamente i progetti e tutto quanto è stato a suo tempo trasmesso per la partecipazione al Bando di cui sopra.