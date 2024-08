Trovato con 90 grammi di cocaina: 40enne in manette

E' stato trovato con 90 grammi di cocaina, pronta per essere spacciata e, per lui sono scattate le manette. Mercoledì 7 agosto gli agenti della Squadra Mobile di Vercelli hanno tratto in arresto in flagranza di reato un quarantenne rumeno gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, in quanto sorpreso in possesso di una discreta quantità di sostanza stupefacente.

Nell’ambito dei servizi mirati alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di droga predisposti dalla Questura, gli agenti hanno fermato un veicolo sospetto. L’uomo al volante ha mostrato subito segni di nervosismo ed insofferenza al controllo, motivo per cui gli agenti hanno sottoposto a perquisizione il conducente e la vettura trovando così una dose termosaldata di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente dello stesso tipo, già suddivisa in dosi pronte per essere spacciate, mentre, occultata in una cavità ricavata nella base del frigorifero, sono stati trovati altri due involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 90 grammi. Sono stati inoltre sottoposti a sequestro bilancini e materiale utilizzato per la pesatura ed il confezionamento della sostanza stupefacente, unitamente a denaro contante verosimile provento dell’attività di spaccio.

Al termine degli accertamenti di rito l’uomo è stato quindi tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed associato alla locale Casa Circondariale in attesa del giudizio di convalida.