Bislakko, si contano i danni dopo il principio di incendio. «Ripartiremo al più presto»

Sarebbe partito da un frigorifero il principio di incendio che ha causato ingenti danni alla cioccolateria e pasticceria Bislakko di piazza Risorgimento.

«Questo è quanto ci hanno riferito dai vigili del fuoco - spiega in un post il titolare del locale, Jose Saggia -. I locali non sono agibili e non siamo in grado di capire l’entità dei danni che comunque sono pesanti», aggiunge.

Ringraziando i Vigili del Fuoco di Vercelli e le persone che hanno subito dato l'allarme, dopo aver visto il fumo uscire da una vetrina, Saggia assicura il massimo impegno per giungere quanto prima alla riapertura del locale.