Borgosesia, parcheggi gratuiti per tutto agosto

Dall'1 al 31 agosto parchimetri disattivati a Borgosesia:l’Amministrazione Comunale ha infatti stabilito che le aree blu siano usufruibili liberamente per tutto il mese, nell’ottica di favorire l’accesso dei visitatori al centro storico, dove si concentrano la maggior parte di negozi, bar e ristoranti.

Le aree interessate dal provvedimento sono tutte quelle dove ci sono parcheggi “blu”, tra le quali il cuore della città: piazza Mazzini, piazza Martiri, cia Combattenti, via Sesone, via Ferrari e viale Duca D’Aosta. Per il mese d’agosto sarà disponibile anche il parcheggio del controviale Fassò, dove si è conclusa la prima tranche di lavori e dunque tutta l’area è di nuovo utilizzabile dai cittadini.

«Rendiamo libera la sosta in agosto, come ogni anno – dice il sindaco Fabrizio Bonaccio – adottando un provvedimento che ha in sé spirito di ospitalità verso coloro che vengono a visitare Borgosesia e volontà di favorire il tessuto commerciale cittadino. Speriamo che il fatto di poter parcheggiare liberamente attragga più gente e per un tempo maggiore – aggiunge il primo cittadino - con la tranquillità di poter lasciare l’auto in sosta libera, sarà più semplice concedersi un giro di shopping seguito da aperitivo e cena nei nostri bei locali».

A settembre, il Comune di Borgosesia offrirà una comoda opportunità per chi parcheggerà nelle aree blu: «Abbiamo aderito al sistema EasyPark – spiega il sindaco – e quindi scaricando l’applicazione, gli automobilisti potranno pagare il parcheggio per la durata esatta della loro sosta. È un sistema già in uso in diverse città, molto funzionale e apprezzato dagli utenti; quindi, abbiamo deciso di attivarlo anche a Borgosesia – aggiunge – gli automobilisti evitano le multe per divieto di sosta e il Comune introita fondi da reinvestire in manutenzione, a tutto beneficio del decoro cittadino».