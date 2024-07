Temperature roventi e ondate di calore: l'allerta Arpa per mercoledì

Con una temperatura massima percepita di 37 gradi, Vercelli si prepara a un'altra giornata rovente in cui l'ondata di calore che sta colpendo da giorni il Piemonte continuerà a far sentire disagi ai cittadini.

Secondo il bollettino di Arpa Piemonte, nella provincia di Vercelli si toccherà il livello di disagio bioclimatico per la popolazione sarà di 2 su 3, con possibili problemi per la salute di persone più fragili, come gli anziani.

In particolare, per gli over 75, soprattutto se affetti da patologie croniche come ipertensione, cardiopatie, diabete o problemi respiratori l'Asl raccomanda una particolare prudenza, consigliando di uscire di casa solo nelle ore più fresche. L'Azienda sanitaria ricorda anche la buona prassi di bere molta acqua, evitare bevande ghiacciate, zuccherate e alcolici.