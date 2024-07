Corso Avogadro, si collega la nuova viabilità: divieti e modifiche al traffico durante i lavori

Dal 26 agosto al 13 settembre, in corso Avogadro di Quaregna, tratto da via Forlanini a via Testi verrà istituito un senso unico di marcia in direzione di via Testi; sarà vietata la sosta 0/24 con rimozione forzata di tutti i veicoli, ambo i lati; in funzione della precedente modifica viaria in via Testi, nel tratto da corso Avogadro di Quaregna a via Tavallini è istituito un senso unico di marcia in direzione di via Natale Palli.