Dal 19 al 22 settembre torna Bra's con un Settebello di chef stellati nel segno delle eccellenze braidesi

“IO VADO A BRA’S” è lo slogan che riecheggia nella splendida cornice di palazzo Mathis, sede della conferenza stampa di presentazione di Bra’s 2024 il festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra che ritorna per una edizione da record, dal 19 al 22 settembre, con quattro giornate evento.

Bra’s è il grande Festival della Salsiccia di Bra e uno degli appuntamenti più importanti dell’enogastronomia piemontese con Cheese, Vinum e Fiera internazionale del tartufo bianco, organizzato dal Comune di Bra e dall’Ascom di Bra, in collaborazione con i Consorzi Salsiccia di Bra, Bra DOP, del Pane di Bra e del riso di Bra, Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo, Mercato della Terra Slow Food, con il sostegno di Regione Piemonte, Camera di Commercio di Cuneo, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Fondazione CRC.

L’evento, sempre più ampio e ambizioso, punta a diventare l’alter ego di Cheese, negli anni pari, con un modello che si propone, fin dalla nascita, di rendere alla portata di tutti l’alta cucina degli chef stellati, in un clima spensierato e affascinante di festa e condivisione di sapori ed emozioni.

IL SETTEBELLO STELLATO DI BRA’S

Saranno ben sette gli chef stellati che Bra’s potrà calare dal proprio mazzo in un’edizione da record, che, supportata da una comunicazione capillare e ambiziosa, coinvolgerà quattro regioni con l’obiettivo di fare di Bra’s uno dei Festival di riferimento del Made in Italy.

I resident chef saranno ancora una volta capitanati da Massimo Camia (Ristorante Massimo Camia*-La Morra). Al suo fianco a cucinare per il pubblico del Festival Pasquale Laera (Ristorante Borgo Sant’Anna*-Monforte d’Alba) e Filippo Oggioni (Vecchio Ristoro*-Aosta). Ogni chef realizzerà due piatti ad hoc con i prodotti braidesi per un totale di oltre 9.000 portate stellate.

"Bra’s si conferma il grande festival di una salsiccia unica e irripetibile e delle eccellenze di una città dinamica e attenta alla valorizzazione della filiera locale. Con questa edizione Bra’s punta a fare un salto di qualità diventando uno dei festival enogastronomici più importanti del Piemonte e d’Italia", sottolinea Massimo Camia.

Agli star chef del festival si aggiungeranno, inoltre, tre ambasciatori stellati della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra in rappresentanza di tre regioni per tre conferenze stampa esclusive.

Si partirà domenica 28 luglio con le eccellenze braidesi reinventate da un grande chef della riviera Ligure: Ivano Ricchebono, chef del The Cook* di Genova e executive del Diana Grand hotel di Alassio. La splendida terrazza di uno dei templi dell’ospitalità ligure vedrà concretizzarsi un inedito connubio tra la salsiccia, il formaggio, il pane e il riso di Bra e il pescato di Alassio.

Martedì 3 settembre, lo chef Matteo Baronetto, aprirà le porte del luogo iconico dell’enogastronomia Torinese e piemontese, il “Del Cambio *”, dal 1757, il punto di riferimento per i gourmet di tutto il Mondo. La sala Risorgimento che ha ospitato sovrani e una moltitudine di celebrità accoglierà le eccellenze braidesi in una rivisitazione proposta dallo chef in un connubio tra tradizione e innovazione con piatti come “Tigella, salsiccia di Bra e nocciole”, “cubo di riso e salsiccia di Bra” o “Rocher di salsiccia di Bra e pistacchi”.

Mercoledì 11 settembre, le eccellenze braidesi sbarcheranno a Milano nell’esclusivo Mudec *** dello chef più stellato d’Italia Enrico Bartolini, grande estimatore dei prodotti braidesi e cuneesi. Il tempio della cucina italiana ed europea diventerà la casa di Bra’s a pochi giorni dal via dell’evento all’ombra della Zizzola. Classe 1979, originario di​ Castelmartini (in Toscana) Enrico Bartolini, è l’unico chef nella storia della Guida Michelin ad aver conquistato quattro Stelle in un sol colpo, due delle quali al ristorante che porta il suo nome all’interno del MUDEC-Museo delle Culture di Milano. Il suo è un percorso personale e imprenditoriale in costante crescita nel mondo dell’alta ristorazione.

IL PROGRAMMA DI BRA’S DAL 19 AL 22 SETTEMBRE

Quattro giorni di qualità altissima nel segno delle eccellenze braidesi con la direzione creativa di Valentina Moretto che, sin dalla prima edizione, ha pensato Bra’s come una manifestazione di promozione gastronomica diversa da tutte le altre, vestendola sartorialmente di leggerezza e allegria con allestimenti onirici, elementi teatrali, colorate scenografie d’antan, animazioni e intrattenimenti musicali di street band, arte circense e concerti, da questa edizione in collaborazione con Wake up Festival.

Una festa di emozioni in cui tutti i sensi danzano insieme intorno ai sapori migliori che il territorio piemontese può offrire.

Si partirà giovedì 19 settembre con il taglio del nastro dell’edizione 2024 di Bra’s e con l’attesa cena stellata, cucinata dall’head chef del ristorante Enrico Bartolini al Mudec, Davide Boglioli, enfant prodige dell’alta cucina italiana, nato e cresciuto a Bra, dove risiede la sua numerosa famiglia, allievo dell’Istituto professionale statale Velso Mucci e perfezionatosi nel tempio della cucina langhetta Piazza Duomo di Alba, dopo importanti esperienze in Europa.

Scenario, suggestivo, della cena sarà l’“Ala Stellata” di corso Garibaldi, i meravigliosi portici che ospiteranno tutte le star e i momenti più esclusivi del Festival.

A breve saranno attive le prenotazioni per la cena con massimo 200 posti esclusivi a un prezzo mai visto per un ristorante tristellato, con sei portate e gli abbinamenti enologici curati dalla Banca del vino.

Venerdì 20 settembre in serata una edizione speciale di “Aperitivi In Consolle” dalle 18, con un inedito “Bra’s In Consolle” che non mancherà di coinvolgere migliaia di giovani e non solo. Pezzo forte sarà il dj set di Boosta from Subsonica, in radiodiffusione nei locali coinvolti negli Aperitivi In Consolle, dalla suggestiva Ala storica di corso Garibaldi.

Al secolo Davide Dileo, musicista, compositore e scrittore italiano, tastierista e fondatore dei Subsonica, Boosta saprà intrattenere il pubblico del primo “Bra’s In Consolle”.

Sabato 21 e domenica 22 settembre Bra’s diventa extralarge con l’apertura dei padiglioni dalle 11 del mattino fino alle 23.

BRA’S UN FESTIVAL CHE COINVOLGERÀ TUTTA LA CITTÀ

Il padiglione di “Piazza delle Eccellenze” in piazza XX Settembre ospiterà il meglio dell’offerta enogastronomica del braidese e non solo con la presenza dei Consorzi Salsiccia di Bra, Bra DOP, del Pane di Bra e del riso di Bra, ma anche dei consorzi del Raschera e della Toma Piemontese, del Peperone di Carmagnola, del Crudo di Cuneo, della Nocciola Tonda Gentile, del Salame Piemonte, con una delle prime uscite ufficiali della neonata, ma già attivissima, associazione del Blu di Cuneo, del Mercato della Terra Slow Food e il Distretto del cibo del Roero. Spazio anche al consorzio della Fontina Dop dalla Valle d’Aosta e alla Liguria con l’olio e i suoi prodotti tipici.

Nella Piazza delle Eccellenze sarà possibile, inoltre, degustare i vini della Fivi, la Federazione italiana vignaioli indipendenti. Sotto l’Ala Stellata i vini proposti saranno quelli del progetto “The green experience” promosso da Coldiretti e del Consorzio dell’Alta Langa Docg in uno straordinario abbinamento tra bollicine ed eccellenze braidesi.

Non mancheranno le birre con Stabrau & Friends. Spazio alla dolcezza con Baratti & Milano e a Dicaf per una immancabile pausa dolce e caffè.

Sarà allestita anche una zona dedicata ai talk in cui saranno approfonditi temi legati alla sostenibilità e al futuro delle eccellenze braidesi. Un corner sarà dedicato all’Istituto professionale “Velso Mucci” e un’area del padiglione sarà destinata all’Its turismo e Itc.

BRA’S coinvolgerà il commercio del centro storico braidese e tutta la città con aperture straordinarie dei negozi nelle giornate di sabato e domenica, e un’edizione speciale del “Mercato di Bra’s”, sabato e domenica dalle 10 alle 19, con la collaborazione di Coldiretti e Confartigianato e promozioni che saranno svelate nell’avvicinamento all’evento. Non mancheranno menù a tema preparati da bar e ristoranti.

Tutto sarà nel segno della mobilità sostenibile e del green con iniziative che incentiveranno gli spostamenti con i mezzi pubblici e la corretta raccolta differenziata con l’utilizzo di materiali riciclabili e il risparmio della plastica.

Sarà inoltre possibile visitare il centro storico della città e i monumenti che la rendono la capitale del Barocco Piemontese con l’accompagnamento di una guida. Verrà inserito nel percorso di visita anche il borgo di Pollenzo. Sono previste visite in cantina e nei musei civici, per l’occasione a ingresso gratuito.

"Bra’s concluderà la grande estate braidese coniugando il meglio dell’enogastronomia della nostra città, delle Langhe e del Roero, con concerti, appuntamenti culturali, intrattenimento per un grande Festival che punta a replicare il successo di Cheese e a raggiungerne la grandezza e la fama -commenta il sindaco di Bra Gianni Fogliato che aggiunge - Il Festival abbraccerà idealmente tutta la città nel segno delle eccellenze artigiane, agricole e commerciali del territorio. Sarà prima di tutto il festival della braidesità nel segno della salsiccia, l’unica prodotta con carne di vitello, ma anche del formaggio, del pane e del riso di Bra"

Luigi Barbero, direttore Confcommercio Ascom Bra: "Da palazzo Mathis parte il conto alla rovescia per una edizione di Bra’s che vedrà ambasciatori alcuni tra i più grandi e celebri chef italiani, sedotti dalla salsiccia, ma anche dal formaggio, dal pane e dal riso di Bra. Il festival passerà da tre a quattro giornate, raddoppierà gli spazi con i suggestivi portici di via Garibaldi che diventeranno le “Volte delle stelle” e la tensostruttura di piazza XX Settembre che diventerà la casa delle eccellenze del braidese. Sarà la casa dei consorzi e delle eccellenze agricole, artigiane e dei vini di Langhe e Roero, con la presenza di Fivi Federazione italiana vignaioli indipendenti. Non mancheranno una speciale edizione di “Aperitivo In Consolle” oltre a concerti, eventi e animazione. Ci saranno, insomma, tutti gli ingredienti per far diventare Bra’s uno degli eventi enogastronomici più importanti del Piemonte e d’Italia".

"Tradizioni e buon cibo sono l’essenza di Bra’s una manifestazione che è entrata nel cuore dei cittadini e dei tanti turisti e appassionati che arrivano per gustare i prodotti straordinari della nostra terra. Un’occasione di grande promozione delle eccellenze enogastronomiche, delle tradizioni, della cultura e delle bellezze del nostro territorio". dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Il neoassessore braidese con delega a giovani, attività produttive e manifestazioni Francesco Matera chiosa: "La Salsiccia di Bra riesce sempre a raccontare e rappresentare la nostra comunità. Bra’s, infatti, è il miglior modo per celebrarla: coinvolge tutti i cittadini, associazioni ed attività attraverso una partecipazione sentita ed attiva. L'evento rappresenta un modo per far conoscere ed apprezzare sempre di più la nostra città".