Albano: si cerca un gestore per la "Locanda delle Lame"

L'Ente di gestione delle aree protette Ticino e Lago Maggiore ha pubblicato un avviso di ricerca di un gestore per il bar ristoro “Locanda delle Lame” di Albano, nelle immediate vicinanze della sede operativa dell'ente di gestione.

L'ente si occupa della gestione delle aree protette del quadrante nord orientale del Piemonte e, fra queste, anche del Parco Lame del Sesia. Il Parco fluviale, istituito nel 1978, si estende lungo il confine tra le province di Vercelli e Novara ed offre una fruizione possibile durante tutto l’anno a piedi e in bici. Nei pressi della Locanda è anche presente il Museo ornitologico.

La Locanda è chiusa da alcuni anni a seguito della cessazione anticipata della precedente gestione come spiega la presidente dell'Ente, Erika Vallera: «La riapertura della Locanda è stato da subito uno degli obiettivi dell'Amministrazione ma era necessario prima risolvere alcune problematiche legate alla cessazione della precedente attività. La pubblicazione dell'avviso è un importante passo verso la riapertura che spero possa avvenire nell'autunno. Avere la locanda in funzione significa non solo offrire ai fruitori del Parco una miglior fruizione ma permette anche di rispondere ad una necessità del territorio di Albano».

Lo conferma Massimiliano Zarattini, sindaco del paese ma anche consigliere dell'ente di gestione: «La struttura ha un grande potenziale e rappresenta una risorsa per la comunità locale che attende da tempo il rilancio. Speriamo che la Locanda possa scrivere presto una nuova pagina della sua storia».

Chi fosse interessato a occuparsi della gestione della Locanda deve presentare domanda entro il 20 luglio alle 13. Sul sito www.parcoticinolagomaggiore.com è possibile scaricare l'avviso e i moduli per la domanda.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio del parco con Massimo Losito - tel. 011 4320079 – mail: mlosito@parcoticinolagomaggiore.it.