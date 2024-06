Viotti Estate, la “bella stagione" di Vercelli e Alagna

Creato negli anni del covid per dare modo agli appassionati di godere la musica dopo i perodi di chiusura dei teatri, il Viotti Festival Estate è cresiuto di edizione in edizione, andado a coinvolgere non solo il Vercelli ma anche Alagna. Tra luglio e agosto sono otto gli appuntamenti articolati sulle due città che offriranno un palcoscenico a giovani talenti che si sono fatti apprezzare in concorsi e rassegne di valore internazionale.

«La bella stagione a Vercelli e Alagna», ha come palcoscenico il suggestivo cortile del museo Leone, dall'acustica impeccabile: glli spettacolo inizieranno alle 20 e saranno preceduti alle 19 da un aperitivo curato da Il Mattarello. Si parte il 6 luglio inizia il duo pianistico delle gemelle Eleonora e Beatrice Dallagnese; il 13 è attesa l'arpista Claudia Lucia Lamanna, il 20 il pianista Filippo Farinelli e il sassofonista Jacopo Taddei e il 27 dal pianista Josef Mossali, poi protagonista di un appuntamento anche ad Alagna.