Crollo di calcinacci da un palazzo di via Paggi

Caduta di calcinacci, nella tarda mattinata di mercoledì, in via Paggi. Intorno alle 11 due squadre dei Vigili del Fuoco della centrale operativa, di cui una con l'autoscala sono intervenute per la messa in sicurezza dell'area.

All'arrivo le squadre hanno delimitato l'area interessata e rimosso il materiale non in sicurezza, mentre gli agenti della Polizia locale hanno gestito la visbilità.