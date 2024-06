Accoltella l'amico e fugge: in carcere un 16enne di Livorno Ferraris

Un 16enne di Livorno Ferraris è finito in carcere, al Ferrante Aporti di Torino, con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di un amico di un anno più grande.

Il ragazzino, nel corso di una lite, avrebbe colpito il 17enne, ferendolo con un coltello da cucina, per poi andarsene senza prestare soccorsi. Il ragazzino, soccorso e portato in ospedale a Chivasso, dove è stato operato ed è ricoverato in prognosi riservata, anche se, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.

Il sedicenne, rintracciato dai Carabinieri di Chivasso, avrebbe ammesso l'accoltellamento.