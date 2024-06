Ballottaggio, dati parziali: Scheda verso la vittoria - AGGIORNAMENTI

(ORE 16)

Sotto l'atrio del Comune dov'è allestito il punto informativo con lo spoglio in tempo reale, stanno arrivando uno dopo l'altro candidati ed esponenti del centro destra, dal presidente della Provincia, Davide Gilardino, al consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, Luca Pedrale, l'ex presidente del consiglio comunale Romano Lavarino.

(ORE 15,50)

Con il passare dei minuti si consolida il vantaggio di Roberto Scheda: quando sono state scrutinate 27 sezioni su 49, il candidato del centrodestra è al 54,8% a fronte del 45,52% dell'esponente di centro sinistra: in valore assoluto sono 4.329 voti per l'uno e 3.617 per l'altro.

«Complimenti a Roberto Scheda, neo sindaco di Vercelli», ha scritto poco fa sui social il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti.

(ORE 15,30)

Roberto Scheda è avanti in quasi tutti i seggi nello scrutinio del ballottaggio per il sindaco di Vercelli: i dati non sono ancora ufficiali, ma stanno arrivando nei centri di raccolta istituiti dai partiti: tra i due ci sarebbero circa 9 - 10 punti percentuali: 54% per Scheda e 45% per Bagnasco.

(ORE 15)

Si ferma al 42,03% la percentuale dei votanti al ballottaggio per il sindaco di Vercelli tra Roberto Scheda (centro destra) e Gabriele Bagnasco (centro sinistra), in calo di circa 18 punti percentuali rispetto al primo turno.