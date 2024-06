Viverone: Daspo a uno dei vandali che hanno squarciato le gomme all'auto dei Carabinieri

Sono stati identificati i due uomini responsabili del danneggiamento all'auto dei Carabinieri. In particolare per uno dei due, residente in provincia di Torino e con diversi precedenti, la Questura ha emesso il DASPO urbano con divieto di entrare in tutti gli esercizi pubblici a Viverone.

Il Fatto:

Ignoti hanno tagliato le gomme all'auto dei Carabinieri mentre i militari erano intenti a procedere con l'identificazione di alcuni giovani nei pressi di un locale che aveva richiesto il loro intervento perchè alcuni creavano disturbo.

E' quanto è accaduto nei giorni scorsi a Viverone, via Lungo Lago, e sull'accaduto i militari stanno indagando per cercare di risalire ai responsabili del gesto.

Sia gli avventori del locale, che i militari stessi, hanno solamente sentito due forti scoppi che si è capito solo successivamente di che cosa si era trattato.