I ragazzi del Magni in visita alla Cavanna

Anche quest’anno il corso Elettrici dell’Ipsia Magni Borgosesia ha fatto visita all’azienda Cavanna di Prato Sesia. Coinvolta nell’uscita didattica la classe quarta, accompagnata dai docenti Francesco Scarito, Riccardo Sogno e Maurizio Testa.

Nella mattinata di giovedì 30 maggio i ragazzi hanno potuto conoscere da vicino i reparti di produzione e l’attività dell’azienda, leader nella progettazione e costruzione di macchinari per il confezionamento di alimenti. Da diversi anni Cavanna spa accoglie gli studenti del Professionale Magni per stage estivi che si sono poi trasformati in assunzioni.

Anche quest’anno è già previsto l’inserimento, dopo l’esame di maturità, di uno studente della classe quinta del corso elettrici. Dai docenti del corso e dalla dirigenza “Un ringraziamento particolare viene rivolto al titolare, Riccardi Cavanna, per l'attenzione che annualmente rivolge al nostro Istituto ricordando anche il suo propositivo impegno e coordinamento del progetto Fab-lab con il quale, grazie al contributo di molti imprenditori, ha portato ultimamente a un ingente contributo finanziario per l’ammodernamento di diversi laboratori della scuola».