Campagna elettorale: i primi programmi delle serate di chiusura

Iniziano giovedì 6 giugno le iniziative di chiusura della campagna elettorale in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di sabato e domenica (in concomitanza con le Europee e le Regionali).

Ad aprire gli appuntamenti, giovedì dalle 15,30 alle 21,30 il candidato sindaco Carlo Olmo, che organizza un Festival musicale dedicato ai Giovani in piazza d'Azeglio. Sul palco gruppi, scuole di musica e danza e Walter Calloni, batterista di Lucio Battisti, Eugenio Finardi e Fabrizio de André, che suonerà con i Timeo. Parteciperanno anche i gruppi Tal Neunder, Entaglements Trio e Break Band per un appuntamento con la direzione artistica di Giuseppe Garavana.

Sempre giovedì, alle 21, il Movimento 5 Stelle, che candida a sindaco Valentina Bruson, al Nuovo Italia di piazza Paietta è in programma la proiezione del film-documentario «L'Italia che conta» di Giuseppe Conte. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti ma occorre scaricare dal sito movimento5stellevercelli.eu il voucher per l'ingresso.

Venerdì, alle 19, in Piazza dei Pesci, aperitivo e musica per chiudere la campagna elettorale di Fabrizio Finocchi, candidato sindaco di Azione e Stati Uniti d'Europa, parlando del futuro di Vercelli. Davanti alla sede verrà anche posizionata un'urna per suggerimenti e idee dedicate al futuro di Vercelli. Verranno letti nel corso di un momento in cui verranno anche proposte alcune poesie.