S.Bernardo non è solo acqua: alla scoperta delle sue bibite, biologiche e buonissime

S.Bernardo non è solo acqua. Ma l'acqua è il segreto della bontà delle sue bibite, un prodotto lanciato nel 2020 e sempre più apprezzato. Si va dai gusti semplici a quelli più originali e combinati, come bergamotto e peperoncino, ottimi anche come base per i cocktail.



È Elena Tassone, responsabile marketing dell'azienda, a raccontarci di questa linea frizzante, biologica e colorata in modo naturale. Spazio anche al tè, ultimo nato in casa S.Bernardo. Nella iconica bottiglia a gocce, in formato da 26 cl, per celebrare i 100 anni dell'azienda, fondata proprio nel 1926.

Tra due anni S.Bernardo toccherà il traguardo del secolo, con tanti eventi e celebrazioni sul territorio, a suggello di un legame inscindibile. Quello tra S.Bernardo e le eccellenze della Granda, a partire dall'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, di cui l'azienda di Garessio è partner strategico.