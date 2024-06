Nessun ferito ma grande spavento, nella mattina di martedì, a Livorno Ferraris per il distacco di intonaci ed elementi costruttivi del porticato all'angolo tra via Martiri della Libertà e via Galileo Ferraris.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, sotto il comando di Vercelli, che ha delimitato l'area interessata dal distacco di elementi del soffitto del porticato.