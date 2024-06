Croce Rossa di Vercelli, Carlo Albricci nuovo presiente

Carlo Albricci, 64 anni, è il nuovo presidente del Comitato di Vercelli di Croce Rossa Italiana.

Il Comitato Regionale Cri, in seguito alla consultazione elettorale del 19 maggio, ha formalizzato in questi giorni la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, che entra così nel pieno delle proprie competenze e resterà in carica per i prossimi 4 anni. I consiglieri eletti sono Giovanni Barbieri, Valentina Ciocchetti ed Emanuele Di Pietro; consigliere Giovani Eugenio Bottieri.

Nella prima riunione del neo eletto Consiglio Direttivo tenutasi venerdì 31 maggio si è provveduto alla nomina di Valentina Ciocchetti come vice presidente e di Emanuele Di Pietro consigliere delegato all’organizzazione, gestione e controllo del Comitato.

Il Direttivo ha provveduto altresì alla nomina dei referenti per gli 8 obiettivi strategici previsti dallo Statuto di Croce Rossa.

«Un sentito ringraziamento - dice il Albricci - va a tutti i volontari del Comitato che hanno dato fiducia a questa nuova squadra. L’obiettivo del nuovo Consiglio Direttivo sarà garantire la continuità dei servizi che forniamo da anni con dedizione e nel rispetto dei nostri 7 Principi. Un doveroso ringraziamento va a Vittorio Ferrero, presidente del Comitato Regionale e Commissario del nostro Comitato per più di un anno. Senza il suo decisivo apporto, la sua pazienza, la sua competenza e il suo essere innanzitutto uomo di Croce Rossa non sarebbe stato possibile concretizzare questo nuovo inizio».