Interviste ai candidati/13: Damiano Maris (Lista Civica Corsaro)

Prima domanda. Perché ha deciso di candidarsi?

Nell’ultimo mandato ho ricoperto il ruolo di Consigliere di maggioranza, il più giovane tra gli eletti.

Dopo la scelta del Centrodestra di sostenere Scheda ho comunicato che non mi sarei ricandidato coi partiti. Mai avrei accettato, infatti, di sostenere una persona che - oltre a essersi indistintamente proposta anche al Centrosinistra - per cinque anni si è opposta al nostro operato con veemenza bocciando bilanci e progetti che io ho, al contrario, convintamente sostenuto; non sarebbe stata una scelta coerente né credibile.

Così, sono stato l’unico Consigliere di maggioranza uscente a sostenere Corsaro. È una scelta di cui vado fiero, perché mi ha permesso di dimostrare cosa vuol dire avere dei principi e che esistono ancora persone oltre una certa politica: quella che insegue la poltrona a tutti i costi, anche a costo del bene della città.

La seconda. Si presenti agli elettori. Lavoro e hobby. Eventuale passato politico.

Ho studiato scienze internazionali e istituzioni europee e sto concludendo un percorso di studi in psicologia.

A breve intraprenderò un nuovo lavoro come funzionario presso la gestione economico finanziaria in ASL Vercelli: un incarico di cui sono entusiasta, per le nuove competenze e prospettive che potrò mettere al servizio della città.

Coltivo molti interessi diversi fra loro, ma dovendo provare a riassumere direi che la mia più grande passione è… lo studio! Amo il sapere e la cultura perché ci permettono di volgere la nostra esistenza verso un senso più alto e profondo, ed è un percorso che non ha mai fine.

Chi, a suo avviso, in passato, da quanto ricorda, è stato un buon sindaco a Vercelli?

Ho da poco compiuto 30 anni e li ho tutti trascorsi a Vercelli. Metà della mia vita ha visto la città sotto la guida di Andrea Corsaro, che ho avuto l’onore di accompagnare nel suo ultimo mandato. È un uomo di impareggiabile competenza che ha svolto il suo servizio con dedizione e lontano dai riflettori, portando alla città lavoro, sviluppo e cultura.. oltre a più di 150 milioni di euro di investimenti!

Quanto agli altri due Sindaci di questo mio trentennio, ritengo che la perdita dell’Alta Velocità e della Sambonet, oltre alla cessione del 20% del capitale azionario del Comune ad Iren siano errori troppo grandi per essere dimenticati.

Per la pubblicazione di questa intervista occorre pagare pegno. Bisogna rispondere a questa domanda (pena la non pubblicazione). Chi voterebbe come sindaco se non ci fosse la sua lista?

Quando eleggiamo il primo cittadino di un Comune - specie se non molto grande, come il nostro - operiamo una scelta personale, spesso condizionata dagli affetti e dal nostro vissuto. Mi ritengo ancora relativamente giovane e, non conoscendo personalmente tutti i candidati, mi devo basare sui programmi e sui valori che li sostengono. Per quella che è la mia sensibilità guarderei a Destra e… c’è poco da fare, è Andrea Corsaro l’unico vero candidato di Centrodestra di questa corsa elettorale. Scheda bianca è la mia risposta.

Infine. Un appello al voto per la sua lista in una frase.Votate la Lista Civica Corsaro per un Sindaco competente, libero e leale agli interessi della nostra città: votate per la persona oltre la politica!