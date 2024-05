Guardia di Finanza, maxi sequestro di bigiotteria "tarocca"

Oltre 23.000 articoli di bigiotteria (monili, anelli, orecchini…), privi di etichettatura a tutela dei consumatori e non conformi alla normativa sulla sicurezza dei prodotti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Vercelli nel corso delle attività svolte durante la Fiera. di Maggio.

Nell’ambito di una specifica intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vercelli per porre un freno al fenomeno della contraffazione dei marchi e dell’abusivismo commerciale organizzato in concomitanza di eventi fieristici del capoluogo che richiamano una grande affluenza di pubblico e numerosi venditori dalle regioni limitrofe. Sono stati i convergenti sospetti di irregolarità derivanti dall’incrocio delle risultanze delle attività di controllo economico del territorio con le informazioni delle banche dati della Dorsale Informatica in uso ai Reparti del Corpo che hanno indotto i Finanzieri a eseguire il controllo più approfondito e mirato di alcuni esercenti ambulanti, uno dei quali deteneva, per la commercializzazione, un’ingente quantità di bigiotteria priva delle informazioni obbligatorie che il Codice del Consumo prescrive per garantire la sicurezza dell’acquirente e le caratteristiche d’uso dei beni in vendita.

Gli articoli irregolari sono stati sequestrati e il titolare della ditta, con sede in Lombardia, è segnalato alla Camera di Commercio “Milano, Monza-Brianza e Lodi” per l’eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative. Sono in corso ulteriori approfondimenti per risalire alla filiera di approvvigionamento della merce che, verosimilmente, è stata prodotta in paesi asiatici.

Dall’inizio di quest’anno, i servizi volti a tutelare il consumatore hanno consentito di sequestrare decine di migliaia di prodotti irregolari di varia tipologia, dalle creme di bellezza ai prodotti per la casa, sia in negozi e nelle aree mercatali, impedendone lavendita ad ignari acquirenti.