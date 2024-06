Sabato Naturalvercelli e domenica il Barlafus

Sabato 1° giugno come ogni primo sabato del mese è tempo di mercato.

Dalle 08.30 appuntamento a Vercelli con Naturalvercelli, la mostra mercato del buono, bello e sano promossa da Confesercenti.

Solo per questa edizione i visitatori troveranno gli espositori del mercato in Via Cavour e nel tratto di Corso Libertà compreso tra Via Lanza e Via F.lli Ponti, mentre in Piazza Cavour proseguiranno le attività della Fattoria in Città.

Come sempre, tante saranno le proposte da gustare con gli occhi e con il palato: pane, grissini, focacce e dolci veg; il ricco e saporito mirtillo; ortaggi, frutta, uova e prodotti caseari della nostra terra; dolcissimo miele e prodotti derivati; creazioni e oggettistica tutti rigorosamente home made e naturali, e molte altre offerte che promuovono a Vercelli la cultura del rispetto ambientale, della biodiversità e del riuso.

Passate a far spesa, produttori e artigiani vi aspettano!

Domenica 2 giugno dalle 8.00 appuntamento con il mercatino del piccolo antiquariato L’BARLAFUS, a Vercelli in Viale della Rimembranza.

Cosa è il Barlafus… è oggetti dell'usato, rigatteria, articoli vintage e pezzi di antiquariato. Nelle bancarelle mobili, dipinti, tappeti, porcellane, bigiotteria, libri e fumetti, stampe, giocattoli, abbigliamento e accessori vintage, militaria, numismatica e tanto tanto altro.

Trovare qualcosa di interessante senza spendere una fortuna: al Barlafus si può.

Vi aspettiamo in viale della Rimembranza con tante curiosità a risvegliare ricordi del passato.