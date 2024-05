Asm, verso la chiusura il cantiere sulla torre dell'acquedotto di Alice

Sono in fase di ultimazione i lavori che Am Vercelli sta realizzando per il risanamento e la messa in sicurezza della torre pensile di Alice Castello: l’infrastruttura, realizzata negli anni ’50 e parte dell’acquedotto a servizio del territorio comunale, è oggetto di un ampio intervento di manutenzione straordinaria, del valore complessivo di 500mila euro.

I lavori, programmati per concludersi nel mese di luglio, comprendono la messa in sicurezza della struttura, oltre a importanti interventi per rinforzare e risanare il complesso strutturale, e il completo rinnovamento del sistema di illuminazione, che prevederà l’utilizzo di specifici colori e giochi di luce, nell’ottica di una piena integrazione con il contesto urbano circostante.

La torre pensile, che si trova in una posizione centrale dell’abitato e nelle vicinanze di edifici pubblici, ha un’altezza complessiva di 36 metri, compreso il serbatoio posto sulla sommità, della capacità di 150 metri cubi d’acqua.

«Questo intervento è il segno concreto dell’impegno dell’azienda, tanto a vantaggio della sicurezza ed efficienza delle reti e degli impianti, come quello di Alice Castello, quanto a tutela di manufatti rilevanti, anche sul piano dell’impatto urbanistico – commenta Paolo Torassa, amministratore delegato di Asm Vercelli -. I lavori, una volta ultimati, restituiranno alla cittadinanza un’infrastruttura sicura e rinnovata, che la comunità potrà apprezzare anche in termini di design urbano».

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività che Asm Vercelli svolge, da oltre cento anni, per la gestione del servizio idrico integrato di Vercelli e di altri 15 comuni della provincia, per un totale di circa 77mila cittadini serviti, attraverso 518 km di acquedotto, 341 km di fognatura, 36 impianti di depurazione, 36 impianti di potabilizzazione, 34 pozzi e 71 impianti di sollevamento fognario.