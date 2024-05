Mariapia Massa e le comunali: «Spettatrice, ma schierata con Bagnasco»

Mariapia Massa, primario di farmacia al Sant'Andrea ma anche ex assessore (due volte) alla politiche sociali al fianco di Gabriele Bagnasco.

«Fu una parentesi importante della mia vita, che mi ha insegnato tanto. Sono quindi grata a Gabriele Bagnasco che mi chiamò e mi permise di fare quell'esperienza. Una parentesi importante, dicevo, ma chiusa: il mio mestiere è un altro».

Come sta vivendo questa campagna elettorale?

«La vivo dall'esterno, ma sono schierata dalla parte di Gabriele Bagnasco, che ho avuto modo di conoscere come sindaco e come persona. Apprezzo la sua capacità di aggregare, smussare gli angoli quando ci sono tensioni. Penso che abbia creato attorno a sé un gruppo che, comunque vada, conserverà un bel ricordo di questa campagna elettorale».

Lei fu anche candidato sindaco, e fu sconfitta da Andrea Corsaro. Che il centrodestra non ha ricandidato. Che pensa, a distanza di anni, di Andrea Corsaro?

«Contro di me Corsaro vinse per merito suo e per demerito del centrosinistra, che si presentò diviso. È una persona onesta e capace, con qualche limite caratteriale, che adesso gli si sta riversando contro. Dopo tre mandati qualcuno dice che Corsaro non ascolta nessuno. Viene però da domandarsi: ve ne accorgete solo ora? Questa sua autonomia dai partiti va comunque apprezzata».

Il centrodestra lo ha scaricato, preferendogli Scheda...

«Ho grande stima di Roberto Scheda, ma non mi piace la “compagnia”. Io sarò sempre dalla parte opposta di Vannacci. E poi, un'altra considerazione: sono stupita di chi ha fatto parte della Giunta Corsaro per poi, adesso, prenderne le distanze, candidandosi con Scheda. Se Corsaro non era un buon sindaco, perché non si sono dimessi?»

A livello nazionale, le proiezioni danno il Pd in crescita. Ma Vercelli, com'è noto, è una città tendenzialmente di centrodestra. Quello di Bagnasco, insomma, potrebbe essere un percorso in salita.

«I percorsi sono sempre in salita... Io credo comunque che, al di là delle forze politiche (e mi auguro che il trend del PD sia positivo) Gabriele Bagnasco possa ottenere diversi consensi personali.»

Un giudizio lampo su tutti e sette i candidati sindaco. Due righe per ognuno di loro.

«Di Bagnasco, Corsaro e Scheda ho già detto. Della Bruson, candidata dei 5 stelle, non dico nulla perché non la conosco. Catricalà? Ripete troppe volte “io”. Di Finocchi non posso dimenticare che ha fatto parte di una giunta in Provincia di centrodestra. Olmo infine. Mio padre mi ha insegnato che la carità si fa in silenzio».