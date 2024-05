Auto fuori strada: conducente finisce in ospedale

Incidente con una persona ferita nel primo pomeriggio di giovedì 30 maggio, intorno alle 15. A finire fuori stradal lungo la sp 299 della Valsesia, in località Campertogno, una donna alla guida di un'utilitaria.

Mobilitati per i soccorsi il 118 e la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo: all'arrivo il personale ha trovato una vettura fuori dalla sede stradale e la conducente unica interessata già fuori dalla vettura.



Grazie a tecniche sanitarie di primo soccorso, il personale ha assistito la malcapitata nell'attesa dell'arrivo dei sanitari del 118 che in seguito l'hanno trasportata al pronto soccorso, in seguito messo in sicurezza la vettura che era alimentata a metano.



Presenti sul posto anche i carabinieri per i controlli del caso.