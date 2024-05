Nuovo consiglio di amministrazione del Cordar Valsesia

Martedì 28 maggio è stato eletto il nuovo Consiglio d’Amministrazione del Cordar Valsesia, uno dei gestori dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” del Piemonte, che gestisce un territorio di 953 chilometri quadrati, tra Valsesia, Valsessera e Valle di Mosso, con una popolazione residente di circa 40mila abitanti.

Confermato il presidente Paolo Croso, a cui si affiancano i consiglieri Piera Gianolio e Davide Altare: «Nell’augurare buon lavoro al Consiglio d’Amministrazione del Cordar Valsesia – commenta il presidente di Unione Montana Valsesia, Francesco Pietrasanta – esprimo viva soddisfazione per l’ingresso, dopo dieci anni, di un consigliere valsesiano, Piera Gianolio: da tempo l’Unione Montana aveva espresso con forza l’auspicio che i comuni e le comunità della valle potessero essere rappresentate da un consigliere del territorio, ben informato delle potenzialità e delle criticità. Sono certo – aggiunge il Presidente – che con questa giusta rappresentanza si potrà lavorare ancora meglio di quanto si sia fatto finora».

Escono dal Consiglio di Amministrazione due figure che ne hanno fatto parte a lungo: Silvano Barberis Negra, che è stato amministratore delegato per 15 anni e Luisa Ronco, consigliere per 9 anni: «Li ringrazio per il lavoro svolto in questi anni – conclude Pietrasanta – sempre puntuale e prezioso, e rinnovo l’augurio di buon lavoro al gruppo, certo che saprà condurre al meglio la gestione della risorsa idrica, patrimonio fondamentale dei nostri territori e tema sostanziale delle sfide di sostenibilità che ci attendono nell’immediato futuro».