Interviste ai candidati/11: Edoardo Cottini (Lista Civica Corsaro)

Perché ha deciso di candidarsi?



E’ stata una decisione ponderata. Ho seguito con attenzione il susseguirsi di eventi che ha portato il sindaco Andrea Corsaro alla decisione di ricandidarsi. Ciò che posso dire è che nella sua situazione avrei agito esattamente allo stesso modo. La motivazione della mia candidatura avviene non per motivi personali quanto più per amore della città. Vercelli ha bisogno a mio parere, di persone attaccate sentimentalmente e costantemente al territorio e non solo nel periodo elettorale, persone che mettano la città prima del rimborso spese personale. Purtroppo, ad oggi queste persone sono rarissime e sicuramente la migliore è Andrea Corsaro. Ecco il motivo della mia candidatura, ed ecco perché ho deciso di mettere a disposizione della città la mia persona.





Si presenti agli elettori. Lavoro e hobby. Eventuale passato politico.



Ho 33 anni, sono nato e cresciuto a Vercelli, città che amo e in cui lavoro. Sono attualmente Sales Advisor per una delle più importanti realtà del settore assicurativo e finanziario, per cui ho la possibilità di entrare in contatto con moltissimi vercellesi di cui ascolto problemi e speranze. Anche questo è un bagaglio che mi porterò dietro nella mia attività amministrativa. Ho avuto alcune esperienze politiche in formazioni di centrodestra rendendomi conto che, chi più e chi meno, sono influenzate da direttive che arrivano da fuori città, da Roma piuttosto che da Torino. Proprio per questo ho scelto una lista civica per il mio esordio elettorale: noi siamo liberi, intellettualmente e operativamente. Velocemente i miei Hobby, ho una forte passione per tutto quello che riguarda la tecnologia e sono un collezionista di tutto ciò che è inerente al mondo fantasy, appassionato di rugby, motociclismo e tifoso della Pro.











Chi, a suo avviso, in passato, da quanto ricorda, è stato un buon sindaco a Vercelli?



Andrea Corsaro, senza dubbio alcuno La sua capacità di trasformare la città con una visione innovativa e sostenibile è sotto gli occhi di tutti, Questa transizione virtuosa può essere più palpabile per alcuni che per altri, ma sotto la sua guida molte aree degradate sono state riqualificate e la promozione del verde e l’economia locale sono punti cardine concreti della sua attività da sempre, non vaghe promesse elettorali. Questi e molti altri fattori sono gli stessi che in passato mi hanno spinto ad apprezzare e oggi a collaborare con il Sindaco.





Per la pubblicazione di questa intervista occorre pagare pegno. Bisogna rispondere a questa domanda (pena la non pubblicazione). Chi voterebbe come sindaco se non ci fosse la sua lista?



Se non ci fosse la mia lista significherebbe che alcuni amministratori uscenti si sarebbero messi una mano sulla coscienza e una sul cuore senza prestarsi a balletti la cui musica è stata suonata a Roma, Vorrebbe dire che avrebbero pensato al bene della città e al prosieguo dell'attività amministrativa piuttosto che alla loro poltroncina,



Per rispondere alla sua domanda, in un ipotetico scenario parallelo che vede Corsaro ancora al proprio posto e tutti i pianeti allineati come sarebbero dovuti essere, il mio voto andrebbe coerentemente al centro destra.



Un appello al voto per la sua lista in una frase.



Il tempo degli slogan si sta esaurendo. Il mio appello vuole essere più generale: vercellesi, andate a votare. Comprendo perfettamente la sfiducia che anni di promesse mai mantenute dai leader nazionali possono aver generato negli elettori. Io stesso in passato non ne sono stato immune. Ma non si può e non si deve rinunciare a un proprio diritto che è anche un dovere civico per cui sono qui oggi a chiedere ai miei concittadini di far sentire la propria voce. Io sono assolutamente certo della scelta fatta e la rifarei altre 1000 volte, Per concludere l’appello più grande che voglio fare è che l’8 e il 9 giugno tutti i vercellesi si rechino alle urne con il proprio cuore e non con quello di qualcun altro. Buon voto a tutti