Fondazione Valsesia, insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione

Si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Fondazione Valsesia, che guiderà l’ente nel prossimo mandato quinquennale.

Il CdA è ora composto dai consiglieri: Giovanna Rizzolo (nominata dall’Unione dei Comuni Montani della Valsesia), Emanuela Ceruti (nominata dal Comune di Borgosesia), Luciano Zanetta (nominato dal Comune di Varallo, confermato Tesoriere), Gualtiero Canova (nominato dal Comune di Gattinara), Andrea Fabris (nominato da Fondazione Compagnia di San Paolo), Laura Cerra (nominata da Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli) confermata alla Presidenza, don Alessandro Maffiolini (nominato dalla Diocesi di Novara). Per cooptazione da parte dei consiglieri di emanazione privata (Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e Diocesi di Novara) sono stati inoltre nominati Davide Franchi confermato alla Vicepresidenza, Piera Goio, Renzo Raggio e Gianfranco Irico.

Fondazione Valsesia è una “Fondazione di comunità locale” che sostiene progetti sociali impegnandosi a far crescere il territorio negli ambiti socio-sanitario, educativo formativo, culturale, economico sociale, ambientale e sportivo. È sostenuta dalla Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino e Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e promuove la costituzione di fondi filantropici, piccoli o grandi “cassetti” all’interno di una ideale cassaforte della solidarietà sociale valsesiana. Gli amministratori operano a titolo completamente gratuito portando il loro tempo e le

rispettive competenze a favore della propria Comunità.

Il CdA neo-eletto ringrazia vivamente quello uscente per il lavoro svolto sin qui ed è pronto a mettersi subito al lavoro per cogliere nuove sfide con entusiasmo, continuando il cammino di FV nel solco dell’ascolto del territorio e del rafforzamento di reti per costruire insieme alla comunità progetti concreti.

«Ringrazio il CdA che ha guidato fondazione nel suo primo mandato, in questi anni abbiamo supportato con capacity bulding 82 enti tra associazioni ed enti pubblici, attivato 34 fondi e con questo comitato ha sostenuto con bandi e patrocini 46 progetti sul territorio. - afferma Laura Cerra – Ringrazio per la fiducia accordatami riconfermandomi presidente alla guida della Fondazione. Rinnovo il mio impegno a favore del territorio per il prossimo mandato».

«Sono grato e onorato di essere stato confermato alla Vicepresidenza della Fondazione per un altro mandato. Il numero dei Fondi è in costante aumento, frutto del costante lavoro portato avanti dal CdA durante lo scorso quinquennio. – sottolinea Davide Franchi - Questo riconoscimento rappresenta, per me, un ulteriore stimolo per continuare a lavorare con dedizione ed impegno verso gli obiettivi della Fondazione a favore della Valsesia e dei suoi abitanti, pertanto il mio impegno sarà rivolto a rafforzare le nostre iniziative e a sviluppare nuovi progetti che possano avere un impatto positivo sulle nostre comunità».