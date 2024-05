Interviste ai candidati/10: Francesco Ruggiero (Lista Verdi Sinistra)

Prima domanda. Perché ha deciso di candidarsi?

Ho deciso di candidarmi perché nel nostro Paese si respira una brutta aria. Stanno cercando di smantellare tutte le conquiste dei decenni passati. Quindi ho maturato la convinzione che ognuno dovrebbe dare il proprio contributo per invertire questa tendenza. Insomma, per respirare aria più pulita.

La seconda. Si presenti agli elettori. Lavoro e hobby. Eventuale passato politico.

Sono pensionato, ho lavorato alle Officine Meccaniche Cerutti, dove sono stato delegato sindacale Fiom per circa un trentennio. A livello politico ero nei Verdi nel primo mandato di Bagnasco sindaco, poi ho militato in Rifondazione, Sel e, adesso, in Sinistra Italiana.

Attualmente sono volontario di Auser, inoltre, da circa 10 anni sono il presidente del Circolo Lavoratori Isola.

Chi, a suo avviso, in passato, da quanto ricorda, è stato un buon sindaco a Vercelli?

Ho un ottimo ricordo del sindaco Ennio Baiardi che da tanti viene ricordato come sindaco capace e soprattutto disponibile all'ascolto di tutti i cittadini.

Per la pubblicazione di questa intervista occorre pagare pegno. Bisogna rispondere a questa domanda (pena la non pubblicazione). Chi voterebbe come sindaco se non ci fosse la sua lista?

Voterei per i 5stelle.

Infine. Un appello al voto per la sua lista in una frase.

Riprendiamoci il futuro difendendo le nostre conquiste.