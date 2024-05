Pc infetto: i 5 sintomi della presenza di un malware

La maggior parte delle persone che portano il computer in riparazione, casca letteralmente dalle nuvole quando si sentono dire che i problemi causati a software, hard disk e periferiche erano provocati dall'infezione di un virus. Vale quindi la pena ricapitolare una volta per tutte quali sono i principali segnali della presenza di un malware che infetta il computer.

1. PC lento

Possono essere davvero molte le spiegazioni dietro alla lentezza del pc inviato in riparazione da Computer Milano . A volte, può trattarsi di obsolescenza o di un hardware malfunzionante, per esempio. Tuttavia, è altrettanto vero che la lentezza del computer, soprattutto durante il normale uso e non solo durante l’avvio, può essere legata a un'infezione da parte di un virus informatico. Capire la differenza tra la normale usura legata all'avvicinarsi del fine del ciclo di vita e un malware è, per fortuna, abbastanza facile. Infatti, un computer lento perché obsoleto, riduce le sue prestazioni in maniera progressiva e costante. Invece, il notebook infetto cala le sue prestazioni nottetempo.

2. Prima pagina del browser internet diversa

A molti è capitato in passato di aprire il solito browser per navigare in internet e trovare visualizzata una pagina iniziale diversa dal solito. Se la pagina visualizzata non è quella di sempre, è facile che ci sia un malware. Si tratta, infatti, di una delle più comuni conseguenze di un virus informatico, tenendo presente che in realtà esistono moltissime tipologie di virus che provocano danni diversi. Alcuni, ad esempio, possono compromettere le periferiche del computer e consentire l'accesso a videocamera e microfono anche quando il notebook è spento.

3. Frequenti pop up e banner pubblicitari

Un'eccessiva presenza e apertura di finestre pop up e banner pubblicitari indesiderati, è da annoverare tra i principali segnali di un pc infetto. Occorre evitare di navigare in siti non sicuri o scaricare allegati e-mail sospetti perché sono le fonti più comuni di virus responsabili della perdita dei dati e dei danni all'hardware.

4. Processi insoliti nel task manager

Per capire se il portatile è stato infettato da un virus, è possibile aprire la pagina del task manager. Se la memoria RAM è completamente occupata o quasi anche quando sono in uso pochi programmi, la colpa è imputabile a un malware. Grazie all'analisi del task manager, è possibile avere conferma che qualcosa sta sottraendo risorse ed energie al computer, fisso portatile che sia. Se nella lista dei processi dovessero comparire dei nomi non facilmente riconducibili ad attività lecite e normali, basterà fare un breve controllo online dove la conferma o smentita arriva subito.

5. Software malfunzionanti e danneggiati

Infine, molti utenti credono di dover sostituire parti e componenti del computer malfunzionanti, come l'hard disk interno, perché il sistema ha visualizzato messaggi di errore. Certo, può trattarsi di un problema legato al danneggiamento dell'hard disk ma, in altri casi, potrebbe essere riconducibile alla presenza di un malware. Alcuni virus informatici sono stati sviluppati per intaccare alcuni programmi e software al fine di disattivarli. Un esempio classico è quello dell'antivirus che è inattivo a causa di un malware molto accurato.