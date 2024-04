Per i 45 anni del Centro di Aiuto alla Vita Vercelli

L’Associazione Centro di Aiuto alla Vita Vercelli OdV festeggia i suoi 45 anni di presenza e impegno in città con un appuntamento di cui va molto orgoglioso: l’inaugurazione della stanza per l’allattamento, che si terràmartedì 16 aprile, nei locali di via Monte di Pietà 65.

In una sede completamente rinnovata, alla presenza delle autorità cittadine e dei volontari che sono l’animadel Cav, aprirà ufficialmente il locale intitolato alla memoria della signora Giovanna Verri Pianta.Uno spazio luminoso, accogliente e riservato, in cui le donne seguite dal Centro di Aiuto alla Vita potrannoallattare i loro bambini. Un progetto fortemente voluto dalla presidente Viviana Bombonati, supportata dai volontariche prestano la loro attività al Cav. Ultima realizzazione, non certo per importanza, ma solo in ordine di tempo, che si concretizza assieme alla partecipazione al Bando “Vita Nascente” 2024, promosso dalla Regione Piemonte, a cui il Cav ha potuto accedere inq uanto iscritto negli elenchi delle associazioni operanti nella tutela materno infantile, approvati dall’Asl. Si tratta diun finanziamento importante, che permetterà di sostenere progetti individualizzati, finalizzati alla promozione delvalore della maternità, a sostegno di gestanti e neo mamme, che saranno seguite nei primi tre anni di vita dei lorobambini.Traguardi importanti per il Centro di Aiuto alla Vita, che negli ultimi anni si è completamente rinnovatodando nuovo slancio alle attività promosse per la tutela della Vita fin dal suo concepimento.Il Consiglio Direttivo