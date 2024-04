Tifo sportivo prima e dopo l’era digitale

La Domenica Sportiva non è solo il programma che fece i suoi esordi per la prima volta nell’ottobre del 1953, divenendo il più longevo della storia televisiva, ma è uno stato d’animo. In passato significava soprattutto attendere con ansia la fine della settimana per poter tifare la squadra del cuore direttamente in campo. I più optavano per l’alternativa, cioè seguire in radio il programma “Tutto il calcio minuto per minuto” che forniva aggiornamenti in diretta su goal ed esiti delle partite.

Solo diversi anni dopo, a seguito del boom economico, finalmente le tv si diffusero nelle case degli italiani e con esse anche la possibilità di vedere in diretta le partite di calcio. La passione calcistica, e non solo, continuava a trovare massima espressione nei bar, quando gli amici s’incontravano e quello diventava l’argomento di principale interesse.

Le speranze? Perlopiù possiamo ridurle a due: vedere la propria squadra diventare Campione d’Italia oppure vincere denaro indovinando l’esito delle partite. Oggi la musica è cambiata, ma non del tutto, proprio grazie all’era digitale il tifo si è trasformato, trovando maggiori canali per essere condiviso altri appassionati.

Anche gli interessi del popolo italiano si sono arricchiti e la passione per il calcio, pur potendo contare su una percentuale altissima di proseliti, non è l’unica cosa che spinge gli italiani ad interessarsi ad eventi sportivi. Attraggono spettatori anche le competizioni di nuoto, ciclismo, basket e tennis, ciò perché è possibile restare informati sulle gare in modo molto più semplice.

Nei canali digitali dedicati, attraverso gli abbonamenti streaming sui tornei e i portali specializzati, ci sono molte opportunità per rimanere aggiornati sul mondo dello sport ed oltre a seguire le partite e partecipare alle discussioni nelle community online, c'è anche la possibilità di scommettere sul calcio virtuale che si tratta di giocare sull’esito di una partita di calcio simulata. Infatti, attraverso delle piattaforme dedicate, è possibile selezionare l'evento relativo alla partita e puntare sul proprio favorito. Dopo aver effettuato la scommessa, si segue con interesse la simulazione della partita. Alla fine, l'esito viene determinato casualmente, e se la squadra su cui si è scommesso ottiene il risultato previsto, si può ricevere un premio in base alla quota stabilita per la scommessa. È dunque un modo coinvolgente per partecipare al mondo dello sport, anche se solo in forma virtuale.

Chi ha la possibilità segue fisicamente la squadra o il proprio beniamino in giro per il mondo. Per certi versi, dunque, l’atto stesso di tifare si è amplificato non solo perché si dirama sui canali fisici e virtuali, ma anche perché accoglie dentro di sé le competizioni più varie. È questo il segno di tempi che cambiano, senza mutare però la natura delle passioni, che oggi, nell’era del digitale, ne esce persino rafforzata.