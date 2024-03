Polizia Stradale, controlli a tappeto sui bus delle gite scolastiche

Il personale della Sezione di Vercelli e del Distaccamento di Varallo della Polstrada è stato impegnato nelle ultime settimane ma continuerà ad esserlo anche nei prossimi mesi, nell’attività di controllo degli autobus utilizzati per le gite scolastiche.

A tutela anche dei più giovani, la Polizia di Stato pone in atto controlli mirati atti a garantire la sicurezza del viaggio, verificando l’idoneità alla guida del conducente attraverso gli accertamenti etilometrici e il controllo documentale e dei tempi di guida dell’autista. Vengono altresì verificate le dotazioni di sicurezza quali cassetta di pronto soccorso, le uscite di emergenza, l’usura degli pneumatici, i fari funzionanti, i martelletti frangi vetro, l’estintore e l’efficienza dei sistemi di ritenuta.

Nel caso si riscontrino inefficienze ed irregolarità, il mezzo viene ritenuto non idoneo al trasporto di persone e per tanto deve essere sostituito per garantire il servizio di gita scolastica.