Liberi di scegliere: ad aprile parte il progetto “Dedicato a Voi”

Il 30 aprile terminerà “Percorsi Sereni – Fase II” il progetto inclusivo e assistenziale, iniziato con altro nome oltre sette anni fa ( Si chiamava “Trasformiamo una lacrima in un sorriso ” ) grazie all’insperato successo del progetto Fiabe di Riso (che tanto ha contribuito per tenerlo in vita così a lungo) e l’ass.ne “Liberi di Scegliere OdV”, pur in un contesto di difficoltà sempre crescente, è pronta a dare il via ad un nuovo analogo progetto a favore di ragazzi che dalla vita hanno avuto meno.

Sta per prendere vita infatti “Dedicato a Voi” progetto sempre rivolto a ragazzi ed adulti abili in modo diverso in età compresa tra i 15 e i 50 anni. Molti di loro infatti, sono i più bisognosi perché finché un ragazzo frequenta la scuola, gode di sostegno e assistenza, mentre dopo è quasi come se non fosse più una persona problematica, dimenticato sicuramente o peggio, a volte abbandonato a se stesso in assenza di mezzi necessari per riuscire a inserirsi nella società e costruirsi un'identità con una vita dignitosa.

Il mondo pare proprio non sia così attento al problema della “disabilità" e le famiglie, nonostante gli anni usuranti già trascorsi, devono necessariamente dedicarsi a tempo pieno alla persona disabile.

Il sollievo quindi, bisogno relativamente recente, è uno degli obbiettivi del progetto, frutto dell'interazione tra due processi: da un lato rappresentato dall'evoluzione dei servizi alla disabilità, che ha permesso la nascita di una nuova sensibilità al tema delle relazioni e della qualità della vita, sia del disabile che della famiglia (primo destinatario e centro progettuale del sollievo) , dall'altro evidenziato in un processo di progressiva frantumazione delle comunità locali con la scomparsa della famiglia allargata.

La versione proposta oltre che per il target dell’età ( nel passato era dedicato solo a maggiorenni) si differenzia dagli anni precedenti dalle iniziative migliorate grazie all’esperienza accumulata a cominciare dai laboratori nei quali i partecipanti sono impegnati nelle varie attività, alle gite mensili, alle uscite didattiche, alle nuove proposte di figure professionali per particolari esigenze ed una particolare attenzione anche alle famiglie proponendo percorsi di Parent Training individuali, di coppia o di gruppo che tanto in passato hanno contribuito ad “ alleviare i carichi “ anche a livello psicologico.

Questo progetto verrà realizzato dalla coop La Cometa Assistenza presso la nuova sede operativa dell’ass.ne concessa dal Comune di Vercelli Sett. Politiche Sociali in via Forlanini 2 a Vercelli.

I primi anni del progetto sono stati realizzati grazie a numerosi eventi di autofinanziamento della nostra associazione ma con l’indispensabile sostegno economico in particolare da parte di Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, ma anche altre organizzazioni ci hanno sostenuto: Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio, Fondo di Beneficenza e Solidarietà di Intesa San Paolo e, da oltre dieci anni, il Lions e Leo Club Vercelli oltre naturalmente grazie ai proventi di Fiabe di Riso (come già detto fortunato progetto dell’ass.ne che ha supportato i primi anni di attività), agli introiti generati dalle quattro aste benefiche delle magliette dei calciatori spedite in tre continenti e, non per ultimo, attraverso numerosi contributi da privati , aziende ed associazioni che da tempo hanno compreso l’importanza del nostro progetto di sollievo ed assistenza.

Non si possono dimenticare gli indispensabili aiuti del Vespa Club Vercelli, dell’Associazione Veterani Pro Vercelli Calcio, degli Amici e della Famiglia di Elettra Gnan, del Club di Tifosi Forsa Pro, del coro Le Voci del Cuore, e di molte altre realtà vercellesi che in modi diversi ci sono stati vicini. Proprio nel periodo Pasquale 2024, l’associazione Vercellese “ Esercito di Cuori” che fin da ora ringraziamo, ha organizzato una lotteria benefica a favore della nostra associazione, a conferma di una sempre crescente volontà di sostenere i nostri progetti.

Anche questa volta si spera di far durare per dodici mesi il progetto, ma naturalmente perché ciò avvenga, non essendo sufficienti gli introiti derivanti dagli eventi organizzati dall’ass.ne, la medesima ha ancora bisogno degli Enti e delle Fondazioni che fino ad oggi le sono stati vicino.

I documenti per l’ammissione al progetto si possono trovare in forma cartacea al CTV di Vercelli c.so Libertà 72, oppure in forma digitale sul sito dell’ass.ne www.liberidiscegliereonlus.it o su quello del CTV www.centroterritorialevolontariato.org, o ancora richiedendoli scrivendo una mail a liberigenitori@alice.it

Le domande compilate e corredate dei documenti richiesti devono essere consegnate in busta chiusa indirizzata a Liberi di Scegliere OdV entro il 20 aprile 2024 presso Centro Territoriale per il Volontariato di Vercelli c.so Libertà 72 – Vercelli, oppure spedite per via postale allo stesso indirizzo citato; farà fede la data di spedizione; oppure ancora via posta certificata all’indirizzo: liberidiscegliereonlus@pec.it

Per ogni eventuale informazione si può scrivere a liberigenitori@alice.it oppure telefonare al 366.3676801

Anche quest’anno, vorremmo riuscire ancora ad essere vicini a chi dalla vita ha avuto meno senza averne colpa e siamo certi che la generosità di Vercelli e del Vercellese non farà mancare il suo sostegno.

LIBERI DI SCEGLIERE OdV

Il presidente Adriano Greppi

Il segretario Giuseppe Ferraris