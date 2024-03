Le pagelle della Pro che ha battuto il Padova

Sassi: 6,5

Nessuna parata-miracolo, ma una grande parata su Zamparo e alcune ottime uscite. Gara senza sbavature. Ha ripagato la fiducia che ripone in lui Dossena.

Rodio: 6,5

Se la cava bene anche in fascia destra.



Parodi: 6,5

Bene da centrale, bene da terzino (improvvisato).

Camigliano: 6,5

Gran ritorno del centrale. Provvidenziali alcune sue chiusure nella fase iniziale.

Sarzi Puttini: 6,5

Così così nel primo tempo (ha pensato solo a difendere senza dare una mano a Maggio sulla catena di sinistra), meglio, molto meglio nella ripresa (nonostante i crampi).

Iotti: 7

Corre per due (si sa), fa assit, sbaglia gol davanti al portiere avversario: segnasse sarebbe da serie A (PS: orribile il color rosaceo dei capelli).

Santoro: 6,5

Fa gli straordinari in interdizione e, al tempo stesso, detta i ritmi. Un leggero calo nella ripresa (comprensibile,. dopo il gran correre del primo tempo).

Haoudi: 7

Gol pesante, che arriva dopo una bella azione corale. Giocatore importante, in netta ripresa. In tante partite il suo estro può fare la differenza.

Mustacchio: 7,5

Servìto poco nel primo tempo, si esalta nella ripresa, correndo su è giù per tutta la fascia e proponendosi in fase offensiva. Non è un caso che la Pro Vercelli abbia avuto la meglio sul Padova quando Mustacchio ha ingranato la quarta.

Nepi: 6,5

Tanto lavoro in ombra, prezioso (come nell'occasione del primo gol).

Maggio: 6,5

Non gli riesce la giocata vincente, ma tiene sempre sulle spine i difensori avversari.

Rojas: 6,5

Serve a Iotti la palla del possibile 3 a 0, svaria, lotta. Bene così.

Pannitteri: 6,5



Citi: 6,5



Contaldo: ng.

Dossena: 7,5

Da settimane, durante le conferenze stampa prima delle partite, si dimostra tranquillo e serena (anche quando la panchia sembrava poter traballare). Sapeva che la squadra sarebbe ritornata a giocare come dice lui. Durerà? Dove arriverà questa Pro? Difficile dirlo. Infortuni e diffide (quindi squalifiche) possono falcidiare la rosa, che è risicatissima. Tocchiamo ferro.