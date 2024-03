Fratelli d'Italia: la campagna elettorale parte delle Europee

Inizia guardando all'Europa e alla Regione la campagna elettorale di Fratelli d'Italia. Sabato pomeriggio è il capo delegazione al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, a fare tappa in città: ad accoglierlo sindaci e consiglieri comunali del territorio.

Con lui il sottosegretario Andrea Delmastro, l'assessore regionale Elena Chiorino - in odore di vicepresidenza in caso di riconferma di Alberto Cirio - e Carlo Riva Vercellotti a far da padrone di casa: anche per lui il prossimo quinquennio in Regione potrebbe portare a un incarico da assessore.

Nel mirino di Delmastro e Fidanza c'è «l'Europa del "gretatunbergismo" che ci vuole deboli, senza industria, autoflagellanti e pronti, in nome di un ecologismo di facciata a diventare dipendenti dell'industria cinese che inquina molto più di quanto facciamo noi», attaccano.

E poi randellate agli accordi Eba «grazie ai quali facciamo entrare in Europa riso a dazio zero pieno di sostanze chimiche dannose per la salute» e per una Pac che vuole marginalizzare l'agricoltura. «Con Giorgia Meloni al Governo abbiamo già cambiato la considerazione che l'Europa ha del nostro Paese, ora dobbiamo fare in modo che l'Europa torni a credere in se stessa», dice Delmastro.